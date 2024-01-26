Кравчук говорил с Клинтоном о националистах, следует из архивов
Архив США: экс-президент Украины Кравчук предупреждал Клинтона о националистах
Леонид Кравчук. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с тогдашним американским лидером Биллом Клинтоном в январе 1994 года приветствовал его "красивыми девушками" и рассказывал об украинских националистах, готовых на "немыслимые поступки", следует из рассекреченного меморандума по итогам той беседы.
Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно архив подал иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов.
"Это наша традиция - встречать гостей хлебом, солью и молодыми девушками. Украинки знамениты своей красотой", - сказал Кравчук Клинтону на встрече в аэропорту Борисполя 30 лет назад.
Он пригласил американского лидера посетить Украину в мае, когда тот сможет в полной мере насладиться красотой. Кравчук также рассказывал Клинтону о том, что в России "мечтают об империи", а вот националистов на Украине "не так уж и много", хоть они и "готовы на немыслимые поступки".
Имя Клинтона, который, будучи президентом США, оказался в эпицентре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински, недавно вновь всплыло в контексте любви к противоположному полу. В рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпстина, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по делу Эпстина не выдвигалось.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.