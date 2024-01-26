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Кравчук говорил с Клинтоном о националистах, следует из архивов - РИА Новости, 26.01.2024
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04:37 26.01.2024 (обновлено: 12:31 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/arkhivy-1923548666.html
Кравчук говорил с Клинтоном о националистах, следует из архивов
Кравчук говорил с Клинтоном о националистах, следует из архивов - РИА Новости, 26.01.2024
Кравчук говорил с Клинтоном о националистах, следует из архивов
Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с тогдашним американским лидером Биллом Клинтоном в январе 1994 года приветствовал его "красивыми девушками"... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:37
2024-01-26T12:31
в мире
украина
сша
борисполь
билл клинтон
леонид кравчук
моника левински
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с тогдашним американским лидером Биллом Клинтоном в январе 1994 года приветствовал его "красивыми девушками" и рассказывал об украинских националистах, готовых на "немыслимые поступки", следует из рассекреченного меморандума по итогам той беседы. Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно архив подал иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов. "Это наша традиция - встречать гостей хлебом, солью и молодыми девушками. Украинки знамениты своей красотой", - сказал Кравчук Клинтону на встрече в аэропорту Борисполя 30 лет назад. Он пригласил американского лидера посетить Украину в мае, когда тот сможет в полной мере насладиться красотой. Кравчук также рассказывал Клинтону о том, что в России "мечтают об империи", а вот националистов на Украине "не так уж и много", хоть они и "готовы на немыслимые поступки". Имя Клинтона, который, будучи президентом США, оказался в эпицентре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински, недавно вновь всплыло в контексте любви к противоположному полу. В рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпстина, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по делу Эпстина не выдвигалось. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240126/ssha-1923548330.html
https://ria.ru/20210805/kravchuk-1744481158.html
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в мире, украина, сша, борисполь, билл клинтон, леонид кравчук, моника левински
В мире, Украина, США, Борисполь, Билл Клинтон, Леонид Кравчук, Моника Левински
Кравчук говорил с Клинтоном о националистах, следует из архивов

Архив США: экс-президент Украины Кравчук предупреждал Клинтона о националистах

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Леонид Кравчук. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с тогдашним американским лидером Биллом Клинтоном в январе 1994 года приветствовал его "красивыми девушками" и рассказывал об украинских националистах, готовых на "немыслимые поступки", следует из рассекреченного меморандума по итогам той беседы.
Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно архив подал иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов.
Совместная пресс-конференция президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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"Это наша традиция - встречать гостей хлебом, солью и молодыми девушками. Украинки знамениты своей красотой", - сказал Кравчук Клинтону на встрече в аэропорту Борисполя 30 лет назад.
Он пригласил американского лидера посетить Украину в мае, когда тот сможет в полной мере насладиться красотой. Кравчук также рассказывал Клинтону о том, что в России "мечтают об империи", а вот националистов на Украине "не так уж и много", хоть они и "готовы на немыслимые поступки".
Имя Клинтона, который, будучи президентом США, оказался в эпицентре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински, недавно вновь всплыло в контексте любви к противоположному полу. В рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпстина, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по делу Эпстина не выдвигалось.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Кравчук назвал свою самую большую ошибку
5 августа 2021, 12:15
 
В миреУкраинаСШАБориспольБилл КлинтонЛеонид КравчукМоника Левински
 
 
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