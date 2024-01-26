https://ria.ru/20240126/arest-1923716249.html

Суд в Москве арестовал россиянина за тайное сотрудничество с иностранцами

Суд в Москве арестовал россиянина за тайное сотрудничество с иностранцами - РИА Новости, 26.01.2024

Суд в Москве арестовал россиянина за тайное сотрудничество с иностранцами

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Шатресов по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией, сообщили... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:04

2024-01-26T17:04

2024-01-26T17:04

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Шатресов по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову Д.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. За установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, происшествия