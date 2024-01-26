Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 26.01.2024 (обновлено: 12:07 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/arest-1923578836.html
В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов
В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов - РИА Новости, 26.01.2024
В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов
В Ростове-на-Дону выявили и арестовали двух украинских агентов, которые собирали данные о подразделениях, участвующих в спецоперации, сообщили в Центре... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:51
2024-01-26T12:07
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923586532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27cb1aa0142c3fe53a9ca22d1597b375.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Ростове-на-Дону выявили и арестовали двух украинских агентов, которые собирали данные о подразделениях, участвующих в спецоперации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.&quot;По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России &quot;Государственная измена&quot;, задержаны два гражданина Российской Федерации&quot;, — говорится в пресс-релизе.По версии следствия, подозреваемые сами связались с украинскими спецслужбами и согласились за деньги собирать и передавать информацию о российских войсках, участвующих в СВО.Выполняя задания иностранной разведки, фигуранты дела наблюдали за местоположением военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа и передавали эти данные представителю спецслужбы Украины.Сейчас оба находятся в СИЗО.
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
ростов-на-дону
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание украинских агентов в Ростове-на-Дону
Задержание украинских агентов в Ростове-на-Дону
2024-01-26T09:51
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923586532_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f465a50fde7959ab1abe9b5389bef8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, россия
Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Украина, Россия
В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов

ФСБ арестовала в Ростове-на-Дону двух россиян, передававших Киеву данные о ВС РФ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Ростове-на-Дону выявили и арестовали двух украинских агентов, которые собирали данные о подразделениях, участвующих в спецоперации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержаны два гражданина Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемые сами связались с украинскими спецслужбами и согласились за деньги собирать и передавать информацию о российских войсках, участвующих в СВО.
Выполняя задания иностранной разведки, фигуранты дела наблюдали за местоположением военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа и передавали эти данные представителю спецслужбы Украины.
Сейчас оба находятся в СИЗО.
Задержание жителя Новокузнецка за госизмену
ФСБ расценила отправку жителем Новокузнецка денег ВСУ как госизмену
22 января, 09:51
 
Ростов-на-ДонуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала