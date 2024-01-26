https://ria.ru/20240126/arest-1923578836.html

В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов

В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов - РИА Новости, 26.01.2024

В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов

В Ростове-на-Дону выявили и арестовали двух украинских агентов, которые собирали данные о подразделениях, участвующих в спецоперации, сообщили в Центре... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:51

2024-01-26T09:51

2024-01-26T12:07

ростов-на-дону

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

украина

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Ростове-на-Дону выявили и арестовали двух украинских агентов, которые собирали данные о подразделениях, участвующих в спецоперации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержаны два гражданина Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.По версии следствия, подозреваемые сами связались с украинскими спецслужбами и согласились за деньги собирать и передавать информацию о российских войсках, участвующих в СВО.Выполняя задания иностранной разведки, фигуранты дела наблюдали за местоположением военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа и передавали эти данные представителю спецслужбы Украины.Сейчас оба находятся в СИЗО.

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

ростов-на-дону

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Задержание украинских агентов в Ростове-на-Дону Задержание украинских агентов в Ростове-на-Дону 2024-01-26T09:51 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, россия