https://ria.ru/20240126/amerika-1923783594.html
Политологи прокомментировали миграционный кризис в Техасе
Политологи прокомментировали миграционный кризис в Техасе - РИА Новости, 26.01.2024
Политологи прокомментировали миграционный кризис в Техасе
Разлад между властями американского штата Техас и правительства в Вашингтоне по ситуации на границе с Мексикой демонстрирует распад конституционной системы США, РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:23
2024-01-26T23:23
2024-01-26T23:24
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джо байден
вашингтон (штат)
миграционный кризис в техасе
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Разлад между властями американского штата Техас и правительства в Вашингтоне по ситуации на границе с Мексикой демонстрирует распад конституционной системы США, а президент Джо Байден менее чем за год до очередных выборов столкнулся с угрозой гражданской войны, считают опрошенные РИА Новости американские политологи. Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. В лояльном республиканцам штате считают меры по обеспечению безопасности границы недостаточными, что привело к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными. Верховный суд ранее вынес решение, в соответствии с которым потребовал от губернатора штата Грега Эбботта убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер, выставленный для сдерживания наплыва потока мигрантов. Руководства 25 американских штатов в пятницу обвинили президента Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством. "Разумеется, это кризис – и большой кризис. Это еще один признак того, что конституционная система США распадается по многим фронтам", - заявил агентству политический обозреватель Дэн Лазар. По его словам, действующий глава государства Джо Байден, который рассчитывает на переизбрание в 2024 году, за 10 месяцев по проведения очередных выборов столкнулся с реальным риском "развязывания гражданской войны у себя в стране". "Я понятия не имею, как далеко это зайдет, но неудивительно, что Трамп сейчас призывает штаты к оружию, чтобы бросить вызов федеральным властям… 248-летняя республика рушится на наших глазах", - полагает Лазар. В свою очередь, профессор афроамериканской истории в университете Хьюстона Джеральд Хорн выразил уверенность, что возникшая напряженность между администрацией Байдена и прореспубликански настроенным губернатором Техаса носит "весьма серьезный характер". Он напомнил, что в штате уже долгое время муссируется тема возможного отделения от США. В этой связи Хорн полагает, что сейчас руководство Техаса пытается оценить то, найдет ли подобное развитие событий международную поддержку. "Вопрос состоит в следующем: предвещают ли все эти события распад США, особенно если возникнут разногласия в контексте предстоящих в ноябре президентских выборов", - заявил агентству американский историк.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html
https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html
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в мире, техас, сша, джо байден, вашингтон (штат), миграционный кризис в техасе
В мире, Техас, США, Джо Байден, Вашингтон (штат), Миграционный кризис в Техасе
Политологи прокомментировали миграционный кризис в Техасе
Политологи: США перед выборами оказались на грани гражданской войны
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Разлад между властями американского штата Техас и правительства в Вашингтоне по ситуации на границе с Мексикой демонстрирует распад конституционной системы США, а президент Джо Байден менее чем за год до очередных выборов столкнулся с угрозой гражданской войны, считают опрошенные РИА Новости американские политологи.
Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. В лояльном республиканцам штате считают меры по обеспечению безопасности границы недостаточными, что привело к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу
Верховный суд ранее вынес решение, в соответствии с которым потребовал от губернатора штата Грега Эбботта убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер, выставленный для сдерживания наплыва потока мигрантов. Руководства 25 американских штатов в пятницу обвинили президента Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.
"Разумеется, это кризис – и большой кризис. Это еще один признак того, что конституционная система США распадается по многим фронтам", - заявил агентству политический обозреватель Дэн Лазар.
По его словам, действующий глава государства Джо Байден, который рассчитывает на переизбрание в 2024 году, за 10 месяцев по проведения очередных выборов столкнулся с реальным риском "развязывания гражданской войны у себя в стране".
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
"Я понятия не имею, как далеко это зайдет, но неудивительно, что Трамп сейчас призывает штаты к оружию, чтобы бросить вызов федеральным властям… 248-летняя республика рушится на наших глазах", - полагает Лазар.
В свою очередь, профессор афроамериканской истории в университете Хьюстона
Джеральд Хорн выразил уверенность, что возникшая напряженность между администрацией Байдена и прореспубликански настроенным губернатором Техаса носит "весьма серьезный характер".
Он напомнил, что в штате уже долгое время муссируется тема возможного отделения от США. В этой связи Хорн полагает, что сейчас руководство Техаса пытается оценить то, найдет ли подобное развитие событий международную поддержку.
"Вопрос состоит в следующем: предвещают ли все эти события распад США, особенно если возникнут разногласия в контексте предстоящих в ноябре президентских выборов", - заявил агентству американский историк.
Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами