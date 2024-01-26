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Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 26.01.2024
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14:42 26.01.2024 (обновлено: 15:22 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/akter-1923663706.html
Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца"
Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 26.01.2024
Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца"
Российского актера Никиту Кологривого, снимавшегося в "Слове пацана", внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:42
2024-01-26T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дунья миятович
мария захарова
новости культуры
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российского актера Никиту Кологривого, снимавшегося в "Слове пацана", внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса. В базе данных "Миротворца" появился Кологривый Никита Сергеевич, родившийся 16 октября 1994 года. К карточке прикреплена фотография актера. По информации ряда украинских СМИ, Кологривый внесен в базу данных из-за "пропаганды войны" после появившегося в сети видео, на котором он благодарит российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html
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в мире, россия, дунья миятович, мария захарова, новости культуры
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дунья Миятович, Мария Захарова, Новости культуры
Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца"

Актера Кологривого, снимавшегося в "Слове пацана", внесли в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНикита Кологривый
Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Никита Кологривый. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российского актера Никиту Кологривого, снимавшегося в "Слове пацана", внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса.
В базе данных "Миротворца" появился Кологривый Никита Сергеевич, родившийся 16 октября 1994 года. К карточке прикреплена фотография актера.
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По информации ряда украинских СМИ, Кологривый внесен в базу данных из-за "пропаганды войны" после появившегося в сети видео, на котором он благодарит российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДунья МиятовичМария ЗахароваНовости культуры
 
 
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