https://ria.ru/20240125/zemletryaseniya-1923372766.html

На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений

На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений - РИА Новости, 25.01.2024

На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений

Серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,7 произошла на границе Киргизии и Китая, сообщил киргизский Институт сейсмологии. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:08

2024-01-25T11:08

2024-01-25T12:49

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БИШКЕК, 25 янв — РИА Новости. Серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,7 произошла на границе Киргизии и Китая, сообщил киргизский Институт сейсмологии. По данным учреждения, первые толчки магнитудой 5 произошли в 21:01 (18:01 мск) 24 января. Потом последовала серия еще из семи землетрясений, самое сильное из них было магнитудой 5,7 в 4:21 (1:21 мск) 25 января. Эпицентр находился на территории Китая, вблизи того места, где 23 января произошло землетрясение магнитудой 7.В ближайших к эпицентру населенных пунктах Киргизии интенсивность колебаний земной коры составила от 3 до 4,5. Как сообщили в МЧС, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html

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