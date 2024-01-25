https://ria.ru/20240125/zemletryaseniya-1923372766.html
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений - РИА Новости, 25.01.2024
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений
Серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,7 произошла на границе Киргизии и Китая, сообщил киргизский Институт сейсмологии. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:08
2024-01-25T11:08
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БИШКЕК, 25 янв — РИА Новости. Серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,7 произошла на границе Киргизии и Китая, сообщил киргизский Институт сейсмологии. По данным учреждения, первые толчки магнитудой 5 произошли в 21:01 (18:01 мск) 24 января. Потом последовала серия еще из семи землетрясений, самое сильное из них было магнитудой 5,7 в 4:21 (1:21 мск) 25 января. Эпицентр находился на территории Китая, вблизи того места, где 23 января произошло землетрясение магнитудой 7.В ближайших к эпицентру населенных пунктах Киргизии интенсивность колебаний земной коры составила от 3 до 4,5. Как сообщили в МЧС, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html
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в мире, киргизия, китай, бишкек
В мире, Киргизия, Китай, Бишкек
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,7
БИШКЕК, 25 янв — РИА Новости.
Серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,7 произошла на границе Киргизии и Китая, сообщил киргизский Институт сейсмологии
.
По данным учреждения, первые толчки магнитудой 5 произошли в 21:01 (18:01 мск) 24 января. Потом последовала серия еще из семи землетрясений, самое сильное из них было магнитудой 5,7 в 4:21 (1:21 мск) 25 января.
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Эпицентр находился на территории Китая, вблизи того места, где 23 января произошло землетрясение магнитудой 7.
В ближайших к эпицентру населенных пунктах Киргизии интенсивность колебаний земной коры составила от 3 до 4,5.
Как сообщили в МЧС, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
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