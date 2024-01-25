https://ria.ru/20240125/zemletryaseniya-1923334935.html

В Алма-Ате произошли еще два землетрясения

В Алма-Ате произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 25.01.2024

В Алма-Ате произошли еще два землетрясения

Ночью 25 января в Алма-Ате сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, эпицентр обоих находился на территории Китая, передает пресс-служба департамента по ЧС РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T06:10

2024-01-25T06:10

2024-01-25T09:23

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АЛМА-АТА, 25 янв — РИА Новости. Ночью 25 января в Алма-Ате сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, эпицентр обоих находился на территории Китая, передает пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области Казахстана.Сеть сейсмических станций зафиксировала природное явление 25 января в 2.35 местного времени (23.35 по мск). "Эпицентр землетрясения расположен в 258 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая", — говорится в сообщении.Указывается, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на глубине десяти километров. Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки магнитудой 2.Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 горожане почувствовали в 1.21 по мск. На этот раз эпицентр располагался в 273 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Алмаатинцы ощутили толчки магнитудой 2.В ночь на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Тогда жители бывшей столицы республики ощутили толчки магнитудой 5. По данным местного акимата (мэрии), при землетрясении пострадали 67 человек. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии.Казахстанское министерство по ЧС заверило, что сильных землетрясений в ближайшие дни на территории Алма-Аты не ожидается.

https://ria.ru/20240124/zemletryaseniya-1923131782.html

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в мире, алма-ата, китай, казахстан