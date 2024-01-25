https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923457330.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 25.01.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:27
2024-01-25T16:27
2024-01-25T16:52
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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки были зафиксированы в 16.04 (время совпадает с мск), эпицентр располагался в районе города Батталгази.Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. По их данным, очаг залегал на глубине чуть меньше шести километров.По данным турецких СМИ, землетрясение почувствовали и в соседних провинциях - так, в Элязыге и Адыямане запаниковавшие граждане выбежали из домов после толчков.Губернатор Малатьи Эрсин Языджы сообщил в соцсети X, что на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано. Глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая также заявил об отсутствии раненых и материального ущерба, но проверки территории продолжаются.6 февраля исполнится год с самого разрушительного землетрясения в истории современной Турции, унесшего жизни более 55 тысяч человек, Малатья оказалась одной из наиболее пострадавших от стихии провинций.
https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html
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в мире, турция
В Турции произошло землетрясение
В провинции Малатья на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
Толчки были зафиксированы в 16.04 (время совпадает с мск), эпицентр располагался в районе города Батталгази.
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Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. По их данным, очаг залегал на глубине чуть меньше шести километров.
По данным турецких СМИ, землетрясение почувствовали и в соседних провинциях - так, в Элязыге и Адыямане запаниковавшие граждане выбежали из домов после толчков.
Губернатор Малатьи Эрсин Языджы сообщил в соцсети X, что на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано. Глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая также заявил об отсутствии раненых и материального ущерба, но проверки территории продолжаются.
6 февраля исполнится год с самого разрушительного землетрясения в истории современной Турции, унесшего жизни более 55 тысяч человек, Малатья оказалась одной из наиболее пострадавших от стихии провинций.
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