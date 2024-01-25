СМИ: Запад призывал Зеленского создать правительство в изгнании
Журналист Time: Запад советовал Зеленскому покинуть Украину перед конфликтом
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Страны Запада в 2022 году советовали Владимиру Зеленскому создать правительство в изгнании, утверждает журналист Time Саймон Шустер, написавший биографию президента Украины. Выдержки из книги приводит РБК.
"В день выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года несколько западных лидеров призвали его не возвращаться в Киев и начать формировать правительство в изгнании", — говорится в материале.
Отмечается, что глава киевского режима оценил это предложение как попытку списать его со счетов со стороны даже ближайших союзников.
"Это, казалось, злило его", — пишет Шустер.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В ноябре прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.