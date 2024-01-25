https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923324905.html

Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта

Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта - РИА Новости, 25.01.2024

Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта

После окончания украинского конфликта Владимир Зеленский спрячется в одном из своих особняков в Европе или в США, написал в соцсети X бывший советник главы... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:33

2024-01-25T01:33

2024-01-25T01:33

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После окончания украинского конфликта Владимир Зеленский спрячется в одном из своих особняков в Европе или в США, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Когда конфликт на Украине наконец закончится, Зеленский окажется в одном из своих особняков на Кипре или в Италии или, возможно, во Флориде. Все это — мошенничество, а украинцы эксплуатируются Соединенными Штатами", — возмутился американский офицер.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923317909.html

европа

украина

сша

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в мире, европа, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша, евросоюз, сша, nbc