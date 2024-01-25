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Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта - РИА Новости, 25.01.2024
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01:33 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923324905.html
Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта
Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта - РИА Новости, 25.01.2024
Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта
После окончания украинского конфликта Владимир Зеленский спрячется в одном из своих особняков в Европе или в США, написал в соцсети X бывший советник главы... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:33
2024-01-25T01:33
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После окончания украинского конфликта Владимир Зеленский спрячется в одном из своих особняков в Европе или в США, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Когда конфликт на Украине наконец закончится, Зеленский окажется в одном из своих особняков на Кипре или в Италии или, возможно, во Флориде. Все это — мошенничество, а украинцы эксплуатируются Соединенными Штатами", — возмутился американский офицер.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923317909.html
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в мире, европа, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша, евросоюз, сша, nbc
В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Евросоюз, США, NBC
Офицер армии США предсказал судьбу Зеленского после украинского конфликта

Дуглас Макгрегор: после конфликта Зеленский спрячется в одном из особняков в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После окончания украинского конфликта Владимир Зеленский спрячется в одном из своих особняков в Европе или в США, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Когда конфликт на Украине наконец закончится, Зеленский окажется в одном из своих особняков на Кипре или в Италии или, возможно, во Флориде. Все это — мошенничество, а украинцы эксплуатируются Соединенными Штатами", — возмутился американский офицер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться
Вчера, 23:22
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
 
В миреЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАЕвросоюзСШАNBC
 
 
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