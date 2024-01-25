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Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
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01:02 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923323006.html
Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ
Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ
Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:02
2024-01-25T01:02
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента."Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения", — говорится в статье.Президент Украины 25 января празднует день рождения, ему исполняется 46 лет.Ранее агентство сообщило, что Зеленский отменил поездку по стране после атаки ВСУ на самолет Ил-76 с пленными украинскими военными.В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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353
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ

РБК-Украина: Зеленский запретил встречи для поздравлений себя с днем ​​рождения

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента.
"Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения", — говорится в статье.
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Президент Украины 25 января празднует день рождения, ему исполняется 46 лет.
Ранее агентство сообщило, что Зеленский отменил поездку по стране после атаки ВСУ на самолет Ил-76 с пленными украинскими военными.
В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.
Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
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