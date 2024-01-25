https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923323006.html

Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ

Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024

Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения, пишут СМИ

Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:02

2024-01-25T01:02

2024-01-25T01:02

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента."Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения", — говорится в статье.Президент Украины 25 января празднует день рождения, ему исполняется 46 лет.Ранее агентство сообщило, что Зеленский отменил поездку по стране после атаки ВСУ на самолет Ил-76 с пленными украинскими военными.В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский