Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zarplaty-1923484666.html
Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство
Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство - РИА Новости, 25.01.2024
Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство
Уровень зарплат таксистов, инженеров, айтишников регулирует рынок, государство же старается поддержать тех, кто работает в образовании и здравоохранении, заявил РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:49
2024-01-25T17:49
россия
москва
владимир путин
калининградская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923473201_1477:554:3034:1430_1920x0_80_0_0_c016f3ded6a9317627915701532d798d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Уровень зарплат таксистов, инженеров, айтишников регулирует рынок, государство же старается поддержать тех, кто работает в образовании и здравоохранении, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается водителей такси в Москве или инженеров — это регулируется рынком. И вряд ли хороший инженер, даже если он получает чуть меньше, чем водитель такси, захочет работать водителем такси. Уровень заработной платы очень важен, ...но если человек получил хорошее образование и работает в какой-то крупной российской компании, то и уровень заработный платы у него приличный", — сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области. По его словам, есть специалисты, которые приехали из США в Россию и за такую же работу здесь получают больше, чем там. "Реальный доход работника выше, чем там. Конечно, это не везде так, не во всех отраслях. То, что я сказал, имеет отношение к нашим ведущим энергетическим компаниям, но и в IT-сфере тоже заработные платы растут. Это в принципе регулируется рынком", — пояснил президент. Путин добавил, что государство старается поддержать людей, которые работают в государственной сфере: в области образования, здравоохранения. "Есть соответствующие решения, связанные с тем, чтобы уровень их заработной платы не был ниже, чем средний по экономике по региону. все эти решения приняты, но они, конечно, требуют постоянной корректировке", - отметил он.
https://ria.ru/20231222/zarplata-1917378867.html
https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html
россия
москва
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923473201_941:479:3034:2048_1920x0_80_0_0_0e618691f3b63b717c077a94114ff6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, калининградская область, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Калининградская область, Общество
Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство

Путин: зарплаты в IT и такси регулирует рынок, государство поддерживает соцсферы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград
Президент России Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Уровень зарплат таксистов, инженеров, айтишников регулирует рынок, государство же старается поддержать тех, кто работает в образовании и здравоохранении, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается водителей такси в Москве или инженеров — это регулируется рынком. И вряд ли хороший инженер, даже если он получает чуть меньше, чем водитель такси, захочет работать водителем такси. Уровень заработной платы очень важен, ...но если человек получил хорошее образование и работает в какой-то крупной российской компании, то и уровень заработный платы у него приличный", — сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Исследование показало самую высокую зарплату в IT-секторе в 2023 году
22 декабря 2023, 06:31
По его словам, есть специалисты, которые приехали из США в Россию и за такую же работу здесь получают больше, чем там.
"Реальный доход работника выше, чем там. Конечно, это не везде так, не во всех отраслях. То, что я сказал, имеет отношение к нашим ведущим энергетическим компаниям, но и в IT-сфере тоже заработные платы растут. Это в принципе регулируется рынком", — пояснил президент.
Путин добавил, что государство старается поддержать людей, которые работают в государственной сфере: в области образования, здравоохранения.
"Есть соответствующие решения, связанные с тем, чтобы уровень их заработной платы не был ниже, чем средний по экономике по региону. все эти решения приняты, но они, конечно, требуют постоянной корректировке", - отметил он.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году
17:15
 
РоссияМоскваВладимир ПутинКалининградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала