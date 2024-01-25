https://ria.ru/20240125/zarplaty-1923484666.html

Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство

Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство - РИА Новости, 25.01.2024

Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство

Уровень зарплат таксистов, инженеров, айтишников регулирует рынок, государство же старается поддержать тех, кто работает в образовании и здравоохранении, заявил РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:49

2024-01-25T17:49

2024-01-25T17:49

россия

москва

владимир путин

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Уровень зарплат таксистов, инженеров, айтишников регулирует рынок, государство же старается поддержать тех, кто работает в образовании и здравоохранении, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается водителей такси в Москве или инженеров — это регулируется рынком. И вряд ли хороший инженер, даже если он получает чуть меньше, чем водитель такси, захочет работать водителем такси. Уровень заработной платы очень важен, ...но если человек получил хорошее образование и работает в какой-то крупной российской компании, то и уровень заработный платы у него приличный", — сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области. По его словам, есть специалисты, которые приехали из США в Россию и за такую же работу здесь получают больше, чем там. "Реальный доход работника выше, чем там. Конечно, это не везде так, не во всех отраслях. То, что я сказал, имеет отношение к нашим ведущим энергетическим компаниям, но и в IT-сфере тоже заработные платы растут. Это в принципе регулируется рынком", — пояснил президент. Путин добавил, что государство старается поддержать людей, которые работают в государственной сфере: в области образования, здравоохранения. "Есть соответствующие решения, связанные с тем, чтобы уровень их заработной платы не был ниже, чем средний по экономике по региону. все эти решения приняты, но они, конечно, требуют постоянной корректировке", - отметил он.

https://ria.ru/20231222/zarplata-1917378867.html

https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html

россия

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россия, москва, владимир путин, калининградская область, общество