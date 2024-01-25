Рейтинг@Mail.ru
В России вырос уровень реальной заработной платы - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zarplata-1923484029.html
В России вырос уровень реальной заработной платы
В России вырос уровень реальной заработной платы - РИА Новости, 25.01.2024
В России вырос уровень реальной заработной платы
Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:45
2024-01-25T17:45
россия
калининградская область
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863267974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23e97be47ec44e173d9754d904450473.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос", - сказал Путин. По словам президента, регулировать этот уровень в экономике нельзя, так как он регулируется рынком, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно. "Хотелось бы еще больше, и мне в первую очередь, поверьте, но мы будем это делать исходя из того, как экономика развивается, как выстраиваются возможности бюджета, но делать будем это обязательно", - сказал он.
https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863267974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1adb6f98b60f7a2f49e6d69d75af919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининградская область, владимир путин, общество
Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Общество
В России вырос уровень реальной заработной платы

Путин: уровень реальной заработной платы в России вырос за прошлый год

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.
«
"Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос", - сказал Путин.
По словам президента, регулировать этот уровень в экономике нельзя, так как он регулируется рынком, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно.
"Хотелось бы еще больше, и мне в первую очередь, поверьте, но мы будем это делать исходя из того, как экономика развивается, как выстраиваются возможности бюджета, но делать будем это обязательно", - сказал он.
Президент России Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году
17:15
 
РоссияКалининградская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала