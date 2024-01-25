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В России вырос уровень реальной заработной платы
В России вырос уровень реальной заработной платы - РИА Новости, 25.01.2024
В России вырос уровень реальной заработной платы
Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:45
2024-01-25T17:45
2024-01-25T17:45
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владимир путин
общество
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос", - сказал Путин. По словам президента, регулировать этот уровень в экономике нельзя, так как он регулируется рынком, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно. "Хотелось бы еще больше, и мне в первую очередь, поверьте, но мы будем это делать исходя из того, как экономика развивается, как выстраиваются возможности бюджета, но делать будем это обязательно", - сказал он.
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россия, калининградская область, владимир путин, общество
Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Общество
В России вырос уровень реальной заработной платы
Путин: уровень реальной заработной платы в России вырос за прошлый год
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.
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"Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос", - сказал Путин.
По словам президента, регулировать этот уровень в экономике нельзя, так как он регулируется рынком, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно.
"Хотелось бы еще больше, и мне в первую очередь, поверьте, но мы будем это делать исходя из того, как экономика развивается, как выстраиваются возможности бюджета, но делать будем это обязательно", - сказал он.
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