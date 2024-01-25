https://ria.ru/20240125/zarplata-1923484029.html

В России вырос уровень реальной заработной платы

В России вырос уровень реальной заработной платы - РИА Новости, 25.01.2024

В России вырос уровень реальной заработной платы

Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:45

2024-01-25T17:45

2024-01-25T17:45

россия

калининградская область

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863267974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23e97be47ec44e173d9754d904450473.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Уровень реальной заработной платы за прошлый год в РФ вырос, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос", - сказал Путин. По словам президента, регулировать этот уровень в экономике нельзя, так как он регулируется рынком, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно. "Хотелось бы еще больше, и мне в первую очередь, поверьте, но мы будем это делать исходя из того, как экономика развивается, как выстраиваются возможности бюджета, но делать будем это обязательно", - сказал он.

https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калининградская область, владимир путин, общество