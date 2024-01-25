https://ria.ru/20240125/zapasy-1923339849.html

В ГКЗ рассказали о приросте запасов нефти в Арктике в 2023 году

В ГКЗ рассказали о приросте запасов нефти в Арктике в 2023 году - РИА Новости, 25.01.2024

В ГКЗ рассказали о приросте запасов нефти в Арктике в 2023 году

Новых месторождений углеводородов в Арктической зоне в 2023 году открыто не было, однако прирост извлекаемых запасов на существующих месторождениях в этом... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T07:55

2024-01-25T07:55

2024-01-25T07:55

экономика

арктика

россия

чукотское море

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Новых месторождений углеводородов в Арктической зоне в 2023 году открыто не было, однако прирост извлекаемых запасов на существующих месторождениях в этом регионе составил 13,4 миллиона тонн нефти и конденсата и 60,6 миллиарда кубометров газа, сообщил РИА Новости глава Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров. "По УВС новых месторождений в арктической зоне открыто не было. А прирост запасов в этом регионе по категориям АВ1С1 жидких (нефти+конденсата) составил 13,4 миллиона тонн, газа - 60,6 миллиарда кубометров газа", - сказал он. Накануне ГКЗ сообщила, что прирост запасов нефти и конденсата в России в 2023 году составил 550 миллионов тонн нефти и конденсата и 705 миллионов тонн газа. Таким образом, доля Арктики в приросте запасов жидких углеводородов и газа составила 2,4% и 8,6% соответственно. Также Шпуров отметил, что по твердым полезным ископаемым в Арктике было поставлено на баланс крупное месторождение золота "Совинское", которое располагается у побережья Чукотского моря. Кроме того, было учтено месторождение титана в Мурманской области - "Америка", которое находится на балансе у Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Н. М. Федоровского (ФГБУ ВИМС).

https://ria.ru/20240120/neft-1922479726.html

арктика

россия

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экономика, арктика, россия, чукотское море