https://ria.ru/20240125/yakutiya-1923484496.html

Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов

Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов - РИА Новости, 25.01.2024

Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов

В Якутске проверят легальность пребывания в стране мигрантов, участвовавших в конфликте, в результате которого погиб местный житель, сообщил глава региона Айсен РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:48

2024-01-25T17:48

2024-01-25T17:48

якутск

россия

айсен николаев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В Якутске проверят легальность пребывания в стране мигрантов, участвовавших в конфликте, в результате которого погиб местный житель, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. В четверг вечером в правительстве республики обсудили резонансное убийство в Якутске. Расследование уголовного дела по данному происшествию находится на личном контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина. "Поручил провести проверку всех иностранных граждан, участвовавших в конфликте, законность их пребывания в стране, в случае наличия у них гражданства Российской Федерации - провести проверку его получения", - заявил глава республики. Кроме того, по словам Николаева, в Якутске усилят контроль за постановкой на воинский учёт иностранных граждан, получивших в последние годы российское гражданство. В рамках профилактических мероприятий в городе проверят работодателей трудовых мигрантов, а также места их проживания. На контроль будет взято и обеспечение безопасности в ресторанах и ночных клубах. "Хочу ещё раз обратиться к якутянам не поддаваться на возможные провокации в социальных сетях, которые направлены на разжигание межнациональной розни", - добавил Николаев. Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей, который родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Суд 24 января отправил 18-летнего обвиняемого в убийстве под стражу. Накануне якутянина, призывавшего выйти на митинг после этого убийства, оштрафовали на 20 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

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https://ria.ru/20240124/delo-1923202660.html

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

якутск

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якутск, россия, айсен николаев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)