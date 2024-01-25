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Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов - РИА Новости, 25.01.2024
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17:48 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/yakutiya-1923484496.html
Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов
Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов - РИА Новости, 25.01.2024
Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов
В Якутске проверят легальность пребывания в стране мигрантов, участвовавших в конфликте, в результате которого погиб местный житель, сообщил глава региона Айсен РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:48
2024-01-25T17:48
якутск
россия
айсен николаев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В Якутске проверят легальность пребывания в стране мигрантов, участвовавших в конфликте, в результате которого погиб местный житель, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. В четверг вечером в правительстве республики обсудили резонансное убийство в Якутске. Расследование уголовного дела по данному происшествию находится на личном контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина. "Поручил провести проверку всех иностранных граждан, участвовавших в конфликте, законность их пребывания в стране, в случае наличия у них гражданства Российской Федерации - провести проверку его получения", - заявил глава республики. Кроме того, по словам Николаева, в Якутске усилят контроль за постановкой на воинский учёт иностранных граждан, получивших в последние годы российское гражданство. В рамках профилактических мероприятий в городе проверят работодателей трудовых мигрантов, а также места их проживания. На контроль будет взято и обеспечение безопасности в ресторанах и ночных клубах. "Хочу ещё раз обратиться к якутянам не поддаваться на возможные провокации в социальных сетях, которые направлены на разжигание межнациональной розни", - добавил Николаев. Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей, который родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Суд 24 января отправил 18-летнего обвиняемого в убийстве под стражу. Накануне якутянина, призывавшего выйти на митинг после этого убийства, оштрафовали на 20 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
https://ria.ru/20240119/pamyatka-1922406950.html
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якутск, россия, айсен николаев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Якутск, Россия, Айсен Николаев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов

Николаев: в Якутске проверят легальность пребывания в стране мигрантов

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра
Посетители многофункционального миграционного центра - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители многофункционального миграционного центра. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В Якутске проверят легальность пребывания в стране мигрантов, участвовавших в конфликте, в результате которого погиб местный житель, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
В четверг вечером в правительстве республики обсудили резонансное убийство в Якутске. Расследование уголовного дела по данному происшествию находится на личном контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
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"Поручил провести проверку всех иностранных граждан, участвовавших в конфликте, законность их пребывания в стране, в случае наличия у них гражданства Российской Федерации - провести проверку его получения", - заявил глава республики.
Кроме того, по словам Николаева, в Якутске усилят контроль за постановкой на воинский учёт иностранных граждан, получивших в последние годы российское гражданство. В рамках профилактических мероприятий в городе проверят работодателей трудовых мигрантов, а также места их проживания. На контроль будет взято и обеспечение безопасности в ресторанах и ночных клубах. "Хочу ещё раз обратиться к якутянам не поддаваться на возможные провокации в социальных сетях, которые направлены на разжигание межнациональной розни", - добавил Николаев.
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Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей, который родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал 26-летнего уроженца Намского улуса.
Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России.
Суд 24 января отправил 18-летнего обвиняемого в убийстве под стражу.
Накануне якутянина, призывавшего выйти на митинг после этого убийства, оштрафовали на 20 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
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ЯкутскРоссияАйсен НиколаевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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