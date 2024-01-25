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В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта

В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 25.01.2024

В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта

Промышленный объект в Одессе получил повреждения, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T04:14

2024-01-25T04:14

2024-01-25T04:23

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Промышленный объект в Одессе получил повреждения, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в в этом городе."Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект", — написал Кипер.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923330790.html

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