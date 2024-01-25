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В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 25.01.2024 (обновлено: 04:23 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/vzryvy-1923331456.html
В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта
В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 25.01.2024
В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта
Промышленный объект в Одессе получил повреждения, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:14
2024-01-25T04:23
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Промышленный объект в Одессе получил повреждения, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в в этом городе."Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект", — написал Кипер.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923330790.html
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в мире, одесса, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Одессе сообщили о повреждении промышленного объекта

Глава ОВА: в Одессе после сообщений о взрывах повредили промышленный объект

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Промышленный объект в Одессе получил повреждения, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в в этом городе.
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"Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект", — написал Кипер.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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