https://ria.ru/20240125/vzryvy-1923323746.html

В Мелитополе прозвучали три взрыва

В Мелитополе прозвучали три взрыва - РИА Новости, 25.01.2024

В Мелитополе прозвучали три взрыва

В городе Мелитополь Запорожской области прозвучали три взрыва, предварительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:09

2024-01-25T01:09

2024-01-25T01:09

специальная военная операция на украине

мелитополь

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владимир рогов

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области прозвучали три взрыва, предварительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Мелитополе, начиная с около 00:08 прозвучало с периодичностью три взрыва. По предварительным данным, идет отражение атаки украинских боевиков, работает система противовоздушной обороны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, точные причины и природа взрывов уточняется. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240125/obstrely-1923322210.html

мелитополь

запорожская область

киев

россия

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мелитополь, запорожская область, киев, владимир рогов, происшествия, россия