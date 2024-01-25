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В Мелитополе прозвучали три взрыва - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:09 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/vzryvy-1923323746.html
В Мелитополе прозвучали три взрыва
В Мелитополе прозвучали три взрыва - РИА Новости, 25.01.2024
В Мелитополе прозвучали три взрыва
В городе Мелитополь Запорожской области прозвучали три взрыва, предварительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:09
2024-01-25T01:09
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
киев
владимир рогов
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области прозвучали три взрыва, предварительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Мелитополе, начиная с около 00:08 прозвучало с периодичностью три взрыва. По предварительным данным, идет отражение атаки украинских боевиков, работает система противовоздушной обороны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, точные причины и природа взрывов уточняется. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240125/obstrely-1923322210.html
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мелитополь, запорожская область, киев, владимир рогов, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Происшествия, Россия
В Мелитополе прозвучали три взрыва

Рогов: в Мелитополе прозвучали три взрыва

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области прозвучали три взрыва, предварительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"В Мелитополе, начиная с около 00:08 прозвучало с периодичностью три взрыва. По предварительным данным, идет отражение атаки украинских боевиков, работает система противовоздушной обороны", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, точные причины и природа взрывов уточняется.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьКиевВладимир РоговПроисшествияРоссия
 
 
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