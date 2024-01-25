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Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 25.01.2024
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20:32 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/vyruchka-1923514658.html
Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки
Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 25.01.2024
Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки
Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что будет поддерживать продление действия указа президента о продаже валютной выручки крупными... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:32
2024-01-25T20:32
экономика
россия
максим орешкин
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что будет поддерживать продление действия указа президента о продаже валютной выручки крупными экспортерами, подчеркнув, что мера эффективна. "Правительство инициировало эту меру (продлить действие указа до конца года - ред.). В правительстве сделан очень глубокий анализ тех последствий, к которым это привело. Вы знаете, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга соответствующим образом, информация из компаний поступает. И очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчет. Очевидно, мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать это продление", - сказал Орешкин. На просьбу уточнить, нужно ли при этом как-то смягчить условия указа, он отметил: "Изначально в указе президента заложены все механизмы для того, чтобы отрабатывать все тонкие моменты". "Во-первых, нужно понимать, что указ касается только крупных экспортеров, он не касается всех без ограничений. И, во-вторых, есть механизм, который позволяет гибко подходить к определенным ситуациям. Мы прекрасно понимаем, что в текущих обстоятельствах работа жесткой такой меры невозможна. Ряд историй, смягчающих острые углы в работе этого механизма, существуют, и правительство этим занимается. Есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов (министр финансов РФ - ред.), которая уполномочена такие вопросы рассматривать", - сказал Орешкин. Ранее, во вторник, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В сообщении также отмечалось, что в правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которая действует до 30 апреля текущего года. С другой позицией чуть позже выступил ЦБ: регулятор заявил, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, полагает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным.
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экономика, россия, максим орешкин, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Максим Орешкин, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки

Орешкин поддержал продление указа об обязательной продаже валютной выручки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что будет поддерживать продление действия указа президента о продаже валютной выручки крупными экспортерами, подчеркнув, что мера эффективна.
"Правительство инициировало эту меру (продлить действие указа до конца года - ред.). В правительстве сделан очень глубокий анализ тех последствий, к которым это привело. Вы знаете, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга соответствующим образом, информация из компаний поступает. И очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчет. Очевидно, мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать это продление", - сказал Орешкин.
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На просьбу уточнить, нужно ли при этом как-то смягчить условия указа, он отметил: "Изначально в указе президента заложены все механизмы для того, чтобы отрабатывать все тонкие моменты".
"Во-первых, нужно понимать, что указ касается только крупных экспортеров, он не касается всех без ограничений. И, во-вторых, есть механизм, который позволяет гибко подходить к определенным ситуациям. Мы прекрасно понимаем, что в текущих обстоятельствах работа жесткой такой меры невозможна. Ряд историй, смягчающих острые углы в работе этого механизма, существуют, и правительство этим занимается. Есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов (министр финансов РФ - ред.), которая уполномочена такие вопросы рассматривать", - сказал Орешкин.
Ранее, во вторник, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В сообщении также отмечалось, что в правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которая действует до 30 апреля текущего года.
С другой позицией чуть позже выступил ЦБ: регулятор заявил, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, полагает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным.
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