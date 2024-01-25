https://ria.ru/20240125/vyruchka-1923514658.html

Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки

Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 25.01.2024

Орешкин поддержал идею о продлении обязательной продажи валютной выручки

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что будет поддерживать продление действия указа президента о продаже валютной выручки крупными... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:32

2024-01-25T20:32

2024-01-25T20:32

экономика

россия

максим орешкин

андрей белоусов

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что будет поддерживать продление действия указа президента о продаже валютной выручки крупными экспортерами, подчеркнув, что мера эффективна. "Правительство инициировало эту меру (продлить действие указа до конца года - ред.). В правительстве сделан очень глубокий анализ тех последствий, к которым это привело. Вы знаете, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга соответствующим образом, информация из компаний поступает. И очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчет. Очевидно, мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать это продление", - сказал Орешкин. На просьбу уточнить, нужно ли при этом как-то смягчить условия указа, он отметил: "Изначально в указе президента заложены все механизмы для того, чтобы отрабатывать все тонкие моменты". "Во-первых, нужно понимать, что указ касается только крупных экспортеров, он не касается всех без ограничений. И, во-вторых, есть механизм, который позволяет гибко подходить к определенным ситуациям. Мы прекрасно понимаем, что в текущих обстоятельствах работа жесткой такой меры невозможна. Ряд историй, смягчающих острые углы в работе этого механизма, существуют, и правительство этим занимается. Есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов (министр финансов РФ - ред.), которая уполномочена такие вопросы рассматривать", - сказал Орешкин. Ранее, во вторник, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В сообщении также отмечалось, что в правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которая действует до 30 апреля текущего года. С другой позицией чуть позже выступил ЦБ: регулятор заявил, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, полагает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным.

https://ria.ru/20240125/rezervy-1923453022.html

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экономика, россия, максим орешкин, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)