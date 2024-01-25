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Выплаты молодым оленеводам Якутии составят 28 млн рублей в 2024 году
Выплаты молодым оленеводам Якутии составят 28 млн рублей в 2024 году - РИА Новости, 25.01.2024
Выплаты молодым оленеводам Якутии составят 28 млн рублей в 2024 году
В Якутии в текущем году на программу "Молодой оленевод" направят 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:25
2024-01-25T14:25
2024-01-25T14:25
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Якутии в текущем году на программу "Молодой оленевод" направят 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Данную программу реализуют в Якутии с 2020 года по поручению главы республики Айсена Николаева. Решение приняли для способствования притока в отрасль молодых кадров и повышения престижа профессии оленеводов. По итогам 2023 года Якутия вернулась в тройку лидеров страны по численности поголовья оленей. За пять лет число домашних северных оленей в республике увеличилось до 170 тысяч голов. Этому способствует грантовая поддержка предприятий, занимающихся традиционными видами сельского хозяйства, которую реализуют в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство", Как отметили в пресс-службе, программа "Молодой оленевод" дает право на получение соцвыплаты размером один миллион рублей оленеводами младше 35 лет, которые занимаются домашним северным оленеводством не менее пяти лет. Право на выплату предоставляют только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще пять лет. В 2020 году на выплаты по программе "Молодой оленевод" было предусмотрено 11 миллионов рублей, в 2021-2022 годах – каждый год по 20 миллионов рублей. В 2023 году реализация проекта была приостановлена, а в 2024 году предусмотрено 28 миллионов рублей. Социальную выплату допустимо использовать на оплату покупаемого жилого помещения, на строительство жилого дома, на оплату последнего платежа паевого взноса в полном размере, после которого жилое помещение переходит в собственность молодому оленеводу. Также ее можно определить на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита и на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома. До 2021 года программа действовала только в Арктической зоне, а потом стала доступна во всех районах Якутии. За три года такой вид поддержки получил 51 молодой оленевод.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, айсен николаев, жилье, республика саха (якутия), оленеводы
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Айсен Николаев, Жилье, Республика Саха (Якутия), оленеводы
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Якутии в текущем году на программу "Молодой оленевод" направят 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данную программу реализуют в Якутии с 2020 года по поручению главы республики Айсена Николаева
. Решение приняли для способствования притока в отрасль молодых кадров и повышения престижа профессии оленеводов. По итогам 2023 года Якутия вернулась в тройку лидеров страны по численности поголовья оленей. За пять лет число домашних северных оленей в республике увеличилось до 170 тысяч голов. Этому способствует грантовая поддержка предприятий, занимающихся традиционными видами сельского хозяйства, которую реализуют в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство",
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Как отметили в пресс-службе, программа "Молодой оленевод" дает право на получение соцвыплаты размером один миллион рублей оленеводами младше 35 лет, которые занимаются домашним северным оленеводством не менее пяти лет. Право на выплату предоставляют только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще пять лет.
В 2020 году на выплаты по программе "Молодой оленевод" было предусмотрено 11 миллионов рублей, в 2021-2022 годах – каждый год по 20 миллионов рублей. В 2023 году реализация проекта была приостановлена, а в 2024 году предусмотрено 28 миллионов рублей.
Социальную выплату допустимо использовать на оплату покупаемого жилого помещения, на строительство жилого дома, на оплату последнего платежа паевого взноса в полном размере, после которого жилое помещение переходит в собственность молодому оленеводу. Также ее можно определить на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита и на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.
До 2021 года программа действовала только в Арктической зоне, а потом стала доступна во всех районах Якутии. За три года такой вид поддержки получил 51 молодой оленевод.