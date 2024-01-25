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Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью - РИА Новости, 25.01.2024
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13:42 25.01.2024 (обновлено: 13:45 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/vyezd-1923411326.html
Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью
Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью - РИА Новости, 25.01.2024
Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью
Особый режим прохождения административной границы с Херсонской областью введен властями Крыма, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики Сергея РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:42
2024-01-25T13:45
херсонская область
сергей аксенов (политик)
россия
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Особый режим прохождения административной границы с Херсонской областью введен властями Крыма, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики Сергея Аксенова. "Постановляю: ввести особый режим въезда на территорию республики Крым из Херсонской области и выезда с территории республики Крым в Херсонскую область (далее — въезд/выезд). Местами пересечения административной границы между республикой Крым и Херсонской областью определить автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой", - говорится в указе, который подписан Аксеновым в четверг. В документе, в частности, устанавливается, что перемещение воинских колон через административную границу между республикой Крым и Херсонской областью осуществляется по специально выделенным дорогам (направлениям) по согласованию с пограничным управлением ФСБ России. Пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью вне пунктов пропуска запрещается. МВД региона рекомендуется в случае обращения лиц, следующих через пункты пропуска без документов, удостоверяющих личность, осуществлять: установление личности в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законодательством; рассматривать заявления о предоставлении временного убежища с одновременным проведением процедуры установления личности. Указом также рекомендуется информировать погрануправление ФСБ России по республике Крым о решениях, принятых в отношении этих лиц.
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херсонская область
россия
республика крым
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херсонская область , сергей аксенов (политик), россия, общество, республика крым
Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Россия, Общество, Республика Крым
Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью

Аксенов ввел особый режим выезда в Херсонскую область

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Особый режим прохождения административной границы с Херсонской областью введен властями Крыма, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики Сергея Аксенова.
«
"Постановляю: ввести особый режим въезда на территорию республики Крым из Херсонской области и выезда с территории республики Крым в Херсонскую область (далее — въезд/выезд). Местами пересечения административной границы между республикой Крым и Херсонской областью определить автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой", - говорится в указе, который подписан Аксеновым в четверг.
В документе, в частности, устанавливается, что перемещение воинских колон через административную границу между республикой Крым и Херсонской областью осуществляется по специально выделенным дорогам (направлениям) по согласованию с пограничным управлением ФСБ России. Пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью вне пунктов пропуска запрещается.
МВД региона рекомендуется в случае обращения лиц, следующих через пункты пропуска без документов, удостоверяющих личность, осуществлять: установление личности в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законодательством; рассматривать заявления о предоставлении временного убежища с одновременным проведением процедуры установления личности. Указом также рекомендуется информировать погрануправление ФСБ России по республике Крым о решениях, принятых в отношении этих лиц.
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