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Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью

Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью - РИА Новости, 25.01.2024

Власти Крыма ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью

Особый режим прохождения административной границы с Херсонской областью введен властями Крыма, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики Сергея РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:42

2024-01-25T13:42

2024-01-25T13:45

херсонская область

сергей аксенов (политик)

россия

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Особый режим прохождения административной границы с Херсонской областью введен властями Крыма, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики Сергея Аксенова. "Постановляю: ввести особый режим въезда на территорию республики Крым из Херсонской области и выезда с территории республики Крым в Херсонскую область (далее — въезд/выезд). Местами пересечения административной границы между республикой Крым и Херсонской областью определить автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой", - говорится в указе, который подписан Аксеновым в четверг. В документе, в частности, устанавливается, что перемещение воинских колон через административную границу между республикой Крым и Херсонской областью осуществляется по специально выделенным дорогам (направлениям) по согласованию с пограничным управлением ФСБ России. Пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью вне пунктов пропуска запрещается. МВД региона рекомендуется в случае обращения лиц, следующих через пункты пропуска без документов, удостоверяющих личность, осуществлять: установление личности в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законодательством; рассматривать заявления о предоставлении временного убежища с одновременным проведением процедуры установления личности. Указом также рекомендуется информировать погрануправление ФСБ России по республике Крым о решениях, принятых в отношении этих лиц.

https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html

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херсонская область , сергей аксенов (политик), россия, общество, республика крым