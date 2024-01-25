https://ria.ru/20240125/vsu-1923492775.html

"Самый эпицентр". В Британии раскрыли, чего Россия лишила ВСУ

"Самый эпицентр". В Британии раскрыли, чего Россия лишила ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024

"Самый эпицентр". В Британии раскрыли, чего Россия лишила ВСУ

Российские удары вывели из стоя некоторые системы ПВО Patriot на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:25

2024-01-25T18:25

2024-01-25T18:27

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские удары вывели из стоя некоторые системы ПВО Patriot на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Получаемая информация позволяет предложить, что эти системы ПВО не очень хорошо работают, поскольку русские явно занимаются истощением и сокращением их численности за счет охоты на пусковые установки и последующего их уничтожения", — отметил он.По словам эксперта, самый эпицентр размещения украинских систем противовоздушной обороны приходится на столичный регион, где установлены многие, если не все, комплексы Patriot. Маркурис добавил, что российские войска также вынуждают ВСУ тратить дорогостоящие ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot.Во вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В министерстве уточнили, что удар нанесли по объектам, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Для этого использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923437374.html

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