Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 25.01.2024 (обновлено: 19:14 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/vsu-1923452736.html
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов
Украинские военные перешли к бандеровской тактике на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:10
2024-01-25T19:14
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Украинские военные перешли к бандеровской тактике на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Сейчас украинские боевики на Запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от трех до 20 километров от линии фронта", — сказал он.Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские войска за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое в Запорожской области.Отмечается, что армия противника потеряла до 130 солдат убитыми и ранеными, танк, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
запорожская область
россия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, чехия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Чехия
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов

Рогов: ВСУ создают подземные схроны с боеприпасами на линии фронта на Запорожье

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Украинские военные перешли к бандеровской тактике на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сейчас украинские боевики на Запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от трех до 20 километров от линии фронта", — сказал он.
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские войска за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое в Запорожской области.
Отмечается, что армия противника потеряла до 130 солдат убитыми и ранеными, танк, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Продержитесь зиму". Какое оружие Киеву пообещали на Западе
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала