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ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов
Украинские военные перешли к бандеровской тактике на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:10
2024-01-25T16:10
2024-01-25T19:14
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Украинские военные перешли к бандеровской тактике на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Сейчас украинские боевики на Запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от трех до 20 километров от линии фронта", — сказал он.Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские войска за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое в Запорожской области.Отмечается, что армия противника потеряла до 130 солдат убитыми и ранеными, танк, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов
Рогов: ВСУ создают подземные схроны с боеприпасами на линии фронта на Запорожье