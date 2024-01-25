https://ria.ru/20240125/vsu-1923452736.html

ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов

ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов - РИА Новости, 25.01.2024

ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов

Украинские военные перешли к бандеровской тактике на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:10

2024-01-25T16:10

2024-01-25T19:14

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Украинские военные перешли к бандеровской тактике на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Сейчас украинские боевики на Запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от трех до 20 километров от линии фронта", — сказал он.Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские войска за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое в Запорожской области.Отмечается, что армия противника потеряла до 130 солдат убитыми и ранеными, танк, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

запорожская область

россия

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, чехия