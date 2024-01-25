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Играет на руку. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 25.01.2024 (обновлено: 18:11 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/vsu-1923437374.html
Играет на руку. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Играет на руку. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 25.01.2024
Играет на руку. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Российские войска активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:16
2024-01-25T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
киев
сергей кривонос
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские войска активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."В последние дни противник на разных участках, в первую очередь на Купянском направлении, &lt;…&gt; активно атакует, используя мобильные штурмовые группы", — признал он.По словам генерала, российская армия успешно применяет FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места ВСУ. При этом на определенных участках ВС России играет на руку то, что украинские войска недостаточно хорошо укрепили свои позиции."Как раз в этих местах они пытаются прорваться, проскользнуть, наращивают усилия и наносят удар", — резюмировал он.Ранее в четверг начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами. Он напомнил, что за прошедшие сутки Киев на Купянском направлении потерял до 175 солдат, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20240125/rossiya-1923397437.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, технологии, киев, сергей кривонос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Киев, Сергей Кривонос
Играет на руку. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские войска активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"В последние дни противник на разных участках, в первую очередь на Купянском направлении, <…> активно атакует, используя мобильные штурмовые группы", — признал он.
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По словам генерала, российская армия успешно применяет FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места ВСУ. При этом на определенных участках ВС России играет на руку то, что украинские войска недостаточно хорошо укрепили свои позиции.
"Как раз в этих местах они пытаются прорваться, проскользнуть, наращивают усилия и наносят удар", — резюмировал он.
Ранее в четверг начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами. Он напомнил, что за прошедшие сутки Киев на Купянском направлении потерял до 175 солдат, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКиевСергей Кривонос
 
 
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