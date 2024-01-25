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В ВСУ рассказали, как на Украине издеваются над уклонистами
В ВСУ рассказали, как на Украине издеваются над уклонистами - РИА Новости, 25.01.2024
В ВСУ рассказали, как на Украине издеваются над уклонистами
Уклонение от службы может привести к тому, что пострадает семья сбежавшего, рассказал в интервью каналу hromadske военнослужащий 56 бригады ВСУ Пиночет,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:25
2024-01-25T05:25
2024-01-25T05:25
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Уклонение от службы может привести к тому, что пострадает семья сбежавшего, рассказал в интервью каналу hromadske военнослужащий 56 бригады ВСУ Пиночет, служивший в добровольческом подразделении с 2014 года."Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьей, убеждаем: "Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий, в первую очередь, будет страдать твоя семья", — высказался военный о не вернувшихся из отпуска солдатах.Он добавил, что в его подразделении все мечтают только об отдыхе и что многие не возвращаются, приехав домой на побывку.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут в том числе руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923329921.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В ВСУ рассказали, как на Украине издеваются над уклонистами
Военнослужащий ВСУ: из-за действий уклониста может пострадать его семья