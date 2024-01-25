https://ria.ru/20240125/vozgoranie-1923322685.html
В Туапсе произошло возгорание на территории нефтебазы
В Туапсе произошло возгорание на территории нефтебазы - РИА Новости, 25.01.2024
В Туапсе произошло возгорание на территории нефтебазы
В Туапсе загорелась нефтебаза, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:52
2024-01-25T00:52
2024-01-25T09:15
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КРАСНОДАР, 25 янв — РИА Новости. В Туапсе загорелась нефтебаза, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС Туапсинского района."Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия", — рассказали в оперштабе.На месте также находится глава Туапсинского района Сергей Бойко. По его словам, пожар уже удалось локализовать.В справочной службе международного аэропорта Сочи при этом рассказали РИА Новости, что воздушную гавань временно перевели на ограниченный режим работы. Как уточнили в Росавиации, чуть менее чем через три часа аэропорт начал работать штатно, но за это время на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета.
https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html
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происшествия, туапсе, россия, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Россия, Краснодарский край
В Туапсе произошло возгорание на территории нефтебазы
Оперштаб: в Туапсе произошло возгорание на территории нефтебазы