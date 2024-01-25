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Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями - РИА Новости, 25.01.2024
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13:30 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/volodin-1923406142.html
Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями
Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями - РИА Новости, 25.01.2024
Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов "начать с себя", чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:30
2024-01-25T13:30
россия
вячеслав володин
госдума рф
год семьи
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов "начать с себя", чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей. "А потом это и к нам вопрос, вот из присутствующих в зале. У кого есть трое и более детей? Руку поднимите... Хорошее предложение, а то мы выходим к трибуне и всем советуем. Начни с себя, а дальше другие увидят и этот пример будет заразительным", - сказал Володин Он подчеркнул, что у него самого четверо детей. "Какие мои годы?" - добавил спикер Госдумы. По словам Володина, президентский указ о статусе многодетных семей - это основа для работы для всех, а регионы должны более ответственно заняться его реализацией. Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при обучении в очном формате.
https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, год семьи, владимир путин
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Год семьи, Владимир Путин
Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями

Спикер Госдумы Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов "начать с себя", чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей.
"А потом это и к нам вопрос, вот из присутствующих в зале. У кого есть трое и более детей? Руку поднимите... Хорошее предложение, а то мы выходим к трибуне и всем советуем. Начни с себя, а дальше другие увидят и этот пример будет заразительным", - сказал Володин
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Он подчеркнул, что у него самого четверо детей.
"Какие мои годы?" - добавил спикер Госдумы.
По словам Володина, президентский указ о статусе многодетных семей - это основа для работы для всех, а регионы должны более ответственно заняться его реализацией.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при обучении в очном формате.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФГод семьиВладимир Путин
 
 
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