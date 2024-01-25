https://ria.ru/20240125/volodin-1923406142.html

Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями

Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями - РИА Новости, 25.01.2024

Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов "начать с себя", чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:30

2024-01-25T13:30

2024-01-25T13:30

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вячеслав володин

госдума рф

год семьи

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов "начать с себя", чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей. "А потом это и к нам вопрос, вот из присутствующих в зале. У кого есть трое и более детей? Руку поднимите... Хорошее предложение, а то мы выходим к трибуне и всем советуем. Начни с себя, а дальше другие увидят и этот пример будет заразительным", - сказал Володин Он подчеркнул, что у него самого четверо детей. "Какие мои годы?" - добавил спикер Госдумы. По словам Володина, президентский указ о статусе многодетных семей - это основа для работы для всех, а регионы должны более ответственно заняться его реализацией. Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при обучении в очном формате.

https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, год семьи, владимир путин