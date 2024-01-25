У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство
Исследования не нашли бешенство у волка, покусавшего людей в курганском поселке
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесу
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.com
Волки в зимнем лесу. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Бешенство, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили у волка, напавшего на жителей Петуховского муниципального округа Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
Ранее глава Петуховского муниципального округа Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. Позже департамент здравоохранения региона сообщил, что двое из пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение, все были привиты от бешенства.
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"По оперативным данным департамента агропромышленного комплекса Курганской области, проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" Петуховского округа ночью 22 января", - говорится в сообщении.
Исследования биоматериала хищника продолжаются, о результатах более глубокого и точного анализа будет сообщено дополнительно, уточняют власти.
Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана косулями, уточнял он.