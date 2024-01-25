https://ria.ru/20240125/volk-1923392795.html

У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство

У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство - РИА Новости, 25.01.2024

У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство

Бешенство, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили у волка, напавшего на жителей Петуховского муниципального округа Курганской области,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:29

2024-01-25T12:29

2024-01-25T12:36

происшествия

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/98/1512019864_0:210:4029:2476_1920x0_80_0_0_253526817fdf5b16a8230debeaea8ac3.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Бешенство, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили у волка, напавшего на жителей Петуховского муниципального округа Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.Ранее глава Петуховского муниципального округа Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. Позже департамент здравоохранения региона сообщил, что двое из пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение, все были привиты от бешенства."По оперативным данным департамента агропромышленного комплекса Курганской области, проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" Петуховского округа ночью 22 января", - говорится в сообщении.Исследования биоматериала хищника продолжаются, о результатах более глубокого и точного анализа будет сообщено дополнительно, уточняют власти.Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана косулями, уточнял он.

https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область