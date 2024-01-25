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У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство - РИА Новости, 25.01.2024
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12:29 25.01.2024 (обновлено: 12:36 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/volk-1923392795.html
У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство
У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство - РИА Новости, 25.01.2024
У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство
Бешенство, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили у волка, напавшего на жителей Петуховского муниципального округа Курганской области,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:29
2024-01-25T12:36
происшествия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Бешенство, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили у волка, напавшего на жителей Петуховского муниципального округа Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.Ранее глава Петуховского муниципального округа Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. Позже департамент здравоохранения региона сообщил, что двое из пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение, все были привиты от бешенства."По оперативным данным департамента агропромышленного комплекса Курганской области, проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" Петуховского округа ночью 22 января", - говорится в сообщении.Исследования биоматериала хищника продолжаются, о результатах более глубокого и точного анализа будет сообщено дополнительно, уточняют власти.Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана косулями, уточнял он.
https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html
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происшествия, курганская область
Происшествия, Курганская область
У волка, покусавшего людей в Курганской области, не выявили бешенство

Исследования не нашли бешенство у волка, покусавшего людей в курганском поселке

© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесу
Волки в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.com
Волки в зимнем лесу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Бешенство, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили у волка, напавшего на жителей Петуховского муниципального округа Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
Ранее глава Петуховского муниципального округа Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. Позже департамент здравоохранения региона сообщил, что двое из пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение, все были привиты от бешенства.
«
"По оперативным данным департамента агропромышленного комплекса Курганской области, проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" Петуховского округа ночью 22 января", - говорится в сообщении.
Исследования биоматериала хищника продолжаются, о результатах более глубокого и точного анализа будет сообщено дополнительно, уточняют власти.
Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана косулями, уточнял он.
Волк в вольере - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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