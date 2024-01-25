https://ria.ru/20240125/videoigry-1923340491.html
Исследование показало, как российские геймеры относятся к импортозамещению
Исследование показало, как российские геймеры относятся к импортозамещению - РИА Новости, 25.01.2024
Исследование показало, как российские геймеры относятся к импортозамещению
Каждый десятый геймер в России позитивно относится к импортозамещению зарубежных видеоигр, около трети - негативно, а остальные - нейтрально, такие данные... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:04
2024-01-25T08:04
2024-01-25T08:04
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технологии
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Каждый десятый геймер в России позитивно относится к импортозамещению зарубежных видеоигр, около трети - негативно, а остальные - нейтрально, такие данные привели РИА Новости аналитики онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. "В ходе проведения опроса российских геймеров было установлено, что 62% респондентов из числа игроков относятся нейтрально к российским аналогам зарубежных видеоигр, произведенным отечественными игровыми студиями. Отрицательную реакцию выразили 28%, в то время как положительно оценили данные продукты 10% опрошенных", - сказала агентству исполнительный директор онлайн-школы XYZ Эмма Юсова. Как прокомментировал основатель и продюсер компании-производителя образовательной робототехники "РОББО" Павел Фролов, замещение иностранных игр позволяет сократить время разработки - компании используют уже готовые игровые механики и геймдизайн. Такой подход оптимален с учетом кадрового голода на IT-рынке и отсутствия наработанного опыта в создании игр. "Вероятнее всего, у российских пользователей будет потребность в таких проектах, так как зарубежные решения либо недоступны для них, либо очень ограничены по функционалу", - сказал Фролов. Он также добавил, что срок разработки высокобюджетной игры составляет около 2-3 лет и требует это около 3 миллиардов рублей вложений. При этом Юсова отмечает, что российскому геймдеву лучше сконцентрироваться на разработке уникальных самостоятельных проектов. Отечественные студии уже демонстрируют успехи, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается индустрия. "Примером тому могут служить Mundfish с проектом Atomic Heart, Owlcat Games с Warhammer 40,000: Rogue Trader и Battlestate Games с Escape from Tarkov, - сказала она. По словам эксперта, при разработке уникальной видеоигры стоит брать в расчет повышенные риски. Например, российская игровая студия Perelesoq в сентябре 2023 года выпустила игру Torn Away, которая получила положительные отзывы критиков и пользователей. Однако проект не достиг желаемого коммерческого успеха. "Данный опыт нужно рассматривать как значимый этап профессионального развития команды Perelesoq и предпосылку для дальнейшего укрепления их позиций на рынке российской игровой индустрии", - добавила Юсова.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Исследование показало, как российские геймеры относятся к импортозамещению
XYZ: каждый десятый геймер в РФ позитивно относится к импортозамещению видеоигр
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Каждый десятый геймер в России позитивно относится к импортозамещению зарубежных видеоигр, около трети - негативно, а остальные - нейтрально, такие данные привели РИА Новости аналитики онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School
, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.
«
"В ходе проведения опроса российских геймеров было установлено, что 62% респондентов из числа игроков относятся нейтрально к российским аналогам зарубежных видеоигр, произведенным отечественными игровыми студиями. Отрицательную реакцию выразили 28%, в то время как положительно оценили данные продукты 10% опрошенных", - сказала агентству исполнительный директор онлайн-школы XYZ Эмма Юсова.
Как прокомментировал основатель и продюсер компании-производителя образовательной робототехники "РОББО" Павел Фролов, замещение иностранных игр позволяет сократить время разработки - компании используют уже готовые игровые механики и геймдизайн. Такой подход оптимален с учетом кадрового голода на IT-рынке и отсутствия наработанного опыта в создании игр.
"Вероятнее всего, у российских пользователей будет потребность в таких проектах, так как зарубежные решения либо недоступны для них, либо очень ограничены по функционалу", - сказал Фролов. Он также добавил, что срок разработки высокобюджетной игры составляет около 2-3 лет и требует это около 3 миллиардов рублей вложений.
При этом Юсова отмечает, что российскому геймдеву лучше сконцентрироваться на разработке уникальных самостоятельных проектов. Отечественные студии уже демонстрируют успехи, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается индустрия. "Примером тому могут служить Mundfish с проектом Atomic Heart, Owlcat Games с Warhammer 40,000: Rogue Trader и Battlestate Games с Escape from Tarkov, - сказала она.
По словам эксперта, при разработке уникальной видеоигры стоит брать в расчет повышенные риски. Например, российская игровая студия Perelesoq в сентябре 2023 года выпустила игру Torn Away, которая получила положительные отзывы критиков и пользователей. Однако проект не достиг желаемого коммерческого успеха. "Данный опыт нужно рассматривать как значимый этап профессионального развития команды Perelesoq и предпосылку для дальнейшего укрепления их позиций на рынке российской игровой индустрии", - добавила Юсова.
Чернышенко призвал создавать российские игры с правильным сценарием