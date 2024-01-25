https://ria.ru/20240125/videoigry-1923340491.html

Исследование показало, как российские геймеры относятся к импортозамещению

Исследование показало, как российские геймеры относятся к импортозамещению - РИА Новости, 25.01.2024

Исследование показало, как российские геймеры относятся к импортозамещению

Каждый десятый геймер в России позитивно относится к импортозамещению зарубежных видеоигр, около трети - негативно, а остальные - нейтрально, такие данные... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:04

2024-01-25T08:04

2024-01-25T08:04

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Каждый десятый геймер в России позитивно относится к импортозамещению зарубежных видеоигр, около трети - негативно, а остальные - нейтрально, такие данные привели РИА Новости аналитики онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. "В ходе проведения опроса российских геймеров было установлено, что 62% респондентов из числа игроков относятся нейтрально к российским аналогам зарубежных видеоигр, произведенным отечественными игровыми студиями. Отрицательную реакцию выразили 28%, в то время как положительно оценили данные продукты 10% опрошенных", - сказала агентству исполнительный директор онлайн-школы XYZ Эмма Юсова. Как прокомментировал основатель и продюсер компании-производителя образовательной робототехники "РОББО" Павел Фролов, замещение иностранных игр позволяет сократить время разработки - компании используют уже готовые игровые механики и геймдизайн. Такой подход оптимален с учетом кадрового голода на IT-рынке и отсутствия наработанного опыта в создании игр. "Вероятнее всего, у российских пользователей будет потребность в таких проектах, так как зарубежные решения либо недоступны для них, либо очень ограничены по функционалу", - сказал Фролов. Он также добавил, что срок разработки высокобюджетной игры составляет около 2-3 лет и требует это около 3 миллиардов рублей вложений. При этом Юсова отмечает, что российскому геймдеву лучше сконцентрироваться на разработке уникальных самостоятельных проектов. Отечественные студии уже демонстрируют успехи, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается индустрия. "Примером тому могут служить Mundfish с проектом Atomic Heart, Owlcat Games с Warhammer 40,000: Rogue Trader и Battlestate Games с Escape from Tarkov, - сказала она. По словам эксперта, при разработке уникальной видеоигры стоит брать в расчет повышенные риски. Например, российская игровая студия Perelesoq в сентябре 2023 года выпустила игру Torn Away, которая получила положительные отзывы критиков и пользователей. Однако проект не достиг желаемого коммерческого успеха. "Данный опыт нужно рассматривать как значимый этап профессионального развития команды Perelesoq и предпосылку для дальнейшего укрепления их позиций на рынке российской игровой индустрии", - добавила Юсова.

https://ria.ru/20231229/igry-1918894945.html

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общество, технологии, россия