https://ria.ru/20240125/uran-1923357978.html

США с союзниками хотят увеличить выпуск урана, чтобы не зависеть от России

США с союзниками хотят увеличить выпуск урана, чтобы не зависеть от России - РИА Новости, 25.01.2024

США с союзниками хотят увеличить выпуск урана, чтобы не зависеть от России

США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:14

2024-01-25T10:14

2024-01-25T10:14

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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок, заявила японской газете "Иомиури" глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф. Хафф заявила газете, что США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки топлива из России приходится около 20%. Хафф заявила, что РФ "не стесняется использовать поставки энергии в другие страны как "оружие". "Как источнику поставщику доверия нет, необходимо создание стабильной международной сети поставок", - утверждает она. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и шантажа, все эти обвинения со стороны Запада она называла голословными. Кроме того, в Москве заявляли, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всегда выполняет свои обязательства. По словам Хафф, США намерены выделить 2,2 миллиарда долларов на материальное обеспечение предприятий для производства низкообогащенного урана. Российский "Росатом" занимает 50% мировой доли по обогащению урана, подчеркивает издание. Издание пишет, что зависимость Японии от российских поставок урана невелика, но мощности завода по обогащению урана в префектуре Аомори будут увеличены в 6 раз. В конце прошлого года Япония, США, Канада, Франция и Великобритания договорились для освобождения зависимости от России по поставкам низкообогащенного урана за три года инвестировать 4,2 миллиарда долларов. До этого в 2023 году эти страны подписали соглашение об использовании своих возможностей для обеспечения поставок ядерного топлива для действующих и будущих энергетических реакторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тогда этот шаг, подчеркнул, что Россия в условиях жесточайшей конкуренции стала лидером мирового мирного атома, но целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе борьбы с ней в этой области; отечественная атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней. Линия на сдерживание России является "абсолютной константой" для внешней политики как США, так и Великобритании, отмечал Песков. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что российская атомная отрасль продолжит развитие и за счет своих передовых разработок не даст вытеснить себя с мирового атомного рынка теми, кто использует для этого политические рычаги. В декабре 2023-го палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. В январе министерство энергетики США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого металла в Штатах с целью развития программы по созданию передовых энергетических ядерных реакторов. Управление ядерной энергетики министерства планирует заключить один или более контракт на производство урана повышенного обогащения на базе мощностей США. Подчеркивалось, что деятельность по обогащению и хранению урана должна осуществляться на континентальной части США. Но, как подчеркивают эксперты, США не хватит этих мощностей для развития собственной атомной энергетики. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20240111/reaktory-1920641191.html

https://ria.ru/20231212/uran-1915198424.html

https://ria.ru/20231229/rosatom-1918986664.html

https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, япония, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, в мире