https://ria.ru/20240125/ukraintsy-1923324779.html
В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском
В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском - РИА Новости, 25.01.2024
В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском
Президента Украины Владимира Зеленского больше интересуют деньги, а не собственный народ, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:25
2024-01-25T01:25
2024-01-25T09:07
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского больше интересуют деньги, а не собственный народ, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Если бы правду печатали или говорили публично, у людей было бы гораздо более четкое представление о Зеленском. Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа", — заявил Макгрегор.По мнению эксперта, Зеленский пытается продать свою страну.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923323006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском
Полковник Макгрегор: Зеленский носится, пытаясь продать Украину