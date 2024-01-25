https://ria.ru/20240125/ukraintsy-1923324779.html

В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском

В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском - РИА Новости, 25.01.2024

В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском

Президента Украины Владимира Зеленского больше интересуют деньги, а не собственный народ, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:25

2024-01-25T01:25

2024-01-25T09:07

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского больше интересуют деньги, а не собственный народ, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Если бы правду печатали или говорили публично, у людей было бы гораздо более четкое представление о Зеленском. Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа", — заявил Макгрегор.По мнению эксперта, Зеленский пытается продать свою страну.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923323006.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский