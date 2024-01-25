https://ria.ru/20240125/ukraina-1923490241.html

Суд ООН вынесет решение по иску Украины против России по событиям в Крыму

Суд ООН вынесет решение по иску Украины против России по событиям в Крыму - РИА Новости, 25.01.2024

Суд ООН вынесет решение по иску Украины против России по событиям в Крыму

Международный суд ООН 31 января вынесет решение по иску Украины от 2017 года, в котором она обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций из-за... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:12

2024-01-25T18:12

2024-01-25T19:11

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ГААГА, 25 янв - РИА Новости. Международный суд ООН 31 января вынесет решение по иску Украины от 2017 года, в котором она обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций из-за событий в Донбассе и Крыму, говорится в заявлении суда."В среду, 31 января 2024 года, Международный суд ООН вынесет свое решение по существу дела, касающегося применения Международной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией в четверг.Слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму прошли в Международном суде ООН в Гааге 6-14 июня 2023 года. Российская сторона призвала суд отклонить иск, отметив, что он не имеет правовой основы и фактических доказательств. Как заявила РИА Новости представитель российской делегации в суде, заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая, Украина в своих обвинениях опиралась на фейковые материалы из интернета, которые не имеют доказательной силы.В ходе слушаний представитель украинской делегации заявил о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года. По его словам, Россия финансировала ополченцев в Донбассе в 2014 году и поставляла им оружие, в том числе и то, из которого был сбит рейс MH17. Таким образом, как утверждал представитель украинской делегации, Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Как отметил представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины превратилось в политическое знамя, используемое в конъюнктурных целях.Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

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