https://ria.ru/20240125/ukraina-1923411747.html

Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине

Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине - РИА Новости, 25.01.2024

Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине

Россия в вопросе по Украине всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, основанному не на ультиматумах Запада, а на устранении причин трагической... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:44

2024-01-25T13:44

2024-01-25T14:14

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александр лукашевич

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия в вопросе по Украине всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, основанному не на ультиматумах Запада, а на устранении причин трагической ситуации, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич."Россия никогда не закрывалась от реального и результативного диалога о путях снижения напряженности и недопущения конфронтации. По Украине мы всегда были готовы к политико-дипломатическому процессу, который основывался бы не на каких-то нереалистичных "формулах" в виде ультиматумов Запада нашей стране, а на устранении причин трагической ситуации, сложившейся в результате госпереворота в Киеве в феврале 2014 года", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на своем посту председательства Организации.По словам российского дипломата, сегодня такой диалог, "безусловно, должен быть нацелен на обеспечение прекращения использования Украины и украинцев как орудия стран НАТО в борьбе против России"."Урегулирование должно носить устойчивый характер и исключать возможность "раздуть" конфликт с новой силой. Пока что этот настрой Москвы не встречает взаимной конструктивной готовности оппонентов. Российская спецоперация будет продолжена в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН до полного устранения имеющихся угроз", - пояснил постпред РФ.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, обсе, нато, ситуация в днр и лнр, александр лукашевич