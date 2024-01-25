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Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 25.01.2024 (обновлено: 14:14 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923411747.html
Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине
Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине - РИА Новости, 25.01.2024
Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине
Россия в вопросе по Украине всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, основанному не на ультиматумах Запада, а на устранении причин трагической... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:44
2024-01-25T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
обсе
нато
ситуация в днр и лнр
александр лукашевич
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия в вопросе по Украине всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, основанному не на ультиматумах Запада, а на устранении причин трагической ситуации, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич."Россия никогда не закрывалась от реального и результативного диалога о путях снижения напряженности и недопущения конфронтации. По Украине мы всегда были готовы к политико-дипломатическому процессу, который основывался бы не на каких-то нереалистичных "формулах" в виде ультиматумов Запада нашей стране, а на устранении причин трагической ситуации, сложившейся в результате госпереворота в Киеве в феврале 2014 года", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на своем посту председательства Организации.По словам российского дипломата, сегодня такой диалог, "безусловно, должен быть нацелен на обеспечение прекращения использования Украины и украинцев как орудия стран НАТО в борьбе против России"."Урегулирование должно носить устойчивый характер и исключать возможность "раздуть" конфликт с новой силой. Пока что этот настрой Москвы не встречает взаимной конструктивной готовности оппонентов. Российская спецоперация будет продолжена в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН до полного устранения имеющихся угроз", - пояснил постпред РФ.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, украина, россия, обсе, нато, ситуация в днр и лнр, александр лукашевич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ОБСЕ, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине

Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия в вопросе по Украине всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, основанному не на ультиматумах Запада, а на устранении причин трагической ситуации, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.
"Россия никогда не закрывалась от реального и результативного диалога о путях снижения напряженности и недопущения конфронтации. По Украине мы всегда были готовы к политико-дипломатическому процессу, который основывался бы не на каких-то нереалистичных "формулах" в виде ультиматумов Запада нашей стране, а на устранении причин трагической ситуации, сложившейся в результате госпереворота в Киеве в феврале 2014 года", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на своем посту председательства Организации.
По словам российского дипломата, сегодня такой диалог, "безусловно, должен быть нацелен на обеспечение прекращения использования Украины и украинцев как орудия стран НАТО в борьбе против России".
"Урегулирование должно носить устойчивый характер и исключать возможность "раздуть" конфликт с новой силой. Пока что этот настрой Москвы не встречает взаимной конструктивной готовности оппонентов. Российская спецоперация будет продолжена в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН до полного устранения имеющихся угроз", - пояснил постпред РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОБСЕНАТОСитуация в ДНР и ЛНРАлександр Лукашевич
 
 
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