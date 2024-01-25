Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине
Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия в вопросе по Украине всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, основанному не на ультиматумах Запада, а на устранении причин трагической ситуации, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.
"Россия никогда не закрывалась от реального и результативного диалога о путях снижения напряженности и недопущения конфронтации. По Украине мы всегда были готовы к политико-дипломатическому процессу, который основывался бы не на каких-то нереалистичных "формулах" в виде ультиматумов Запада нашей стране, а на устранении причин трагической ситуации, сложившейся в результате госпереворота в Киеве в феврале 2014 года", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на своем посту председательства Организации.
По словам российского дипломата, сегодня такой диалог, "безусловно, должен быть нацелен на обеспечение прекращения использования Украины и украинцев как орудия стран НАТО в борьбе против России".
"Урегулирование должно носить устойчивый характер и исключать возможность "раздуть" конфликт с новой силой. Пока что этот настрой Москвы не встречает взаимной конструктивной готовности оппонентов. Российская спецоперация будет продолжена в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН до полного устранения имеющихся угроз", - пояснил постпред РФ.