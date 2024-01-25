https://ria.ru/20240125/ukraina-1923404558.html

В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой

В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2024

В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой

Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:19

2024-01-25T13:19

2024-01-25T13:21

технологии

украина

нафтогаз украины

укрпочта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/65/1562746507_0:349:2887:1972_1920x0_80_0_0_d3fe4b7372f6c2d193e9ba2d2631558e.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в Telegram-канале о техническом сбое, временно недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь"). Ранее в четверг компания "Нафтогаз Украины" заявила о масштабной кибератаке, сайты и колл-центр временно не работают. Позже украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпошта" сообщил о масштабном техническом сбое в IT-системах. "Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время… О восстановлении входа в систему "Шлях" сообщим", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности". Система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922136874.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина, нафтогаз украины, укрпочта