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В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2024
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13:19 25.01.2024 (обновлено: 13:21 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923404558.html
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2024
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой
Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:19
2024-01-25T13:21
технологии
украина
нафтогаз украины
укрпочта
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в Telegram-канале о техническом сбое, временно недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь"). Ранее в четверг компания "Нафтогаз Украины" заявила о масштабной кибератаке, сайты и колл-центр временно не работают. Позже украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпошта" сообщил о масштабном техническом сбое в IT-системах. "Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время… О восстановлении входа в систему "Шлях" сообщим", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности". Система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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технологии, украина, нафтогаз украины, укрпочта
Технологии, Украина, Нафтогаз Украины, Укрпочта
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой

Украинская система для пересечения границы "Шлях" не работает из-за кибератаки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины и Польши
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в Telegram-канале о техническом сбое, временно недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь").
Ранее в четверг компания "Нафтогаз Украины" заявила о масштабной кибератаке, сайты и колл-центр временно не работают. Позже украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпошта" сообщил о масштабном техническом сбое в IT-системах.
«
"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время… О восстановлении входа в систему "Шлях" сообщим", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности".
Система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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ТехнологииУкраинаНафтогаз УкраиныУкрпочта
 
 
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