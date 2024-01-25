https://ria.ru/20240125/ukraina-1923404558.html
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2024
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой
Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:19
2024-01-25T13:19
2024-01-25T13:21
технологии
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в Telegram-канале о техническом сбое, временно недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь"). Ранее в четверг компания "Нафтогаз Украины" заявила о масштабной кибератаке, сайты и колл-центр временно не работают. Позже украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпошта" сообщил о масштабном техническом сбое в IT-системах. "Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время… О восстановлении входа в систему "Шлях" сообщим", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности". Система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922136874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, нафтогаз украины, укрпочта
Технологии, Украина, Нафтогаз Украины, Укрпочта
В работе украинской системы для пересечения границы произошел сбой
Украинская система для пересечения границы "Шлях" не работает из-за кибератаки
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Госслужба Украины по безопасности на транспорте после заявлений о кибератаке на центры "Нафтогаз Украины" и сбоев в работе "Укрпочты" также заявила в Telegram-канале
о техническом сбое, временно недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь").
Ранее в четверг компания "Нафтогаз Украины" заявила о масштабной кибератаке, сайты и колл-центр временно не работают. Позже украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпошта" сообщил о масштабном техническом сбое в IT-системах.
«
"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время… О восстановлении входа в систему "Шлях" сообщим", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности".
Система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"