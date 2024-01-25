https://ria.ru/20240125/ukraina-1923399407.html

Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева

Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева - РИА Новости, 25.01.2024

Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева

Необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые с 2014 года совершает киевский режим, он не первый раз убивает своих граждан,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:57

2024-01-25T12:57

2024-01-25T13:15

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крушение ил-76 в белгородской области

ситуация в днр и лнр

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые с 2014 года совершает киевский режим, он не первый раз убивает своих граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим, вот чего надо добиваться. Киевский режим не первый раз убивает своих граждан. И они начали их убивать, стреляя из танков в своих граждан в 2014 году. И они продолжают это делать", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы Ил-76.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240123/tribunal-1922928156.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, россия, украина, дмитрий песков, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр