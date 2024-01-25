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Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 25.01.2024 (обновлено: 13:15 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923399407.html
Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева
Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева - РИА Новости, 25.01.2024
Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева
Необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые с 2014 года совершает киевский режим, он не первый раз убивает своих граждан,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:57
2024-01-25T13:15
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
украина
дмитрий песков
крушение ил-76 в белгородской области
ситуация в днр и лнр
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые с 2014 года совершает киевский режим, он не первый раз убивает своих граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим, вот чего надо добиваться. Киевский режим не первый раз убивает своих граждан. И они начали их убивать, стреляя из танков в своих граждан в 2014 году. И они продолжают это делать", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы Ил-76.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240123/tribunal-1922928156.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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киев, в мире, россия, украина, дмитрий песков, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева

Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые с 2014 года совершает киевский режим, он не первый раз убивает своих граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим, вот чего надо добиваться. Киевский режим не первый раз убивает своих граждан. И они начали их убивать, стреляя из танков в своих граждан в 2014 году. И они продолжают это делать", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы Ил-76.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине
23 января, 11:41
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковКрушение Ил-76 в Белгородской областиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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