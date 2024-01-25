https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html

В конгрессе США нанесли новый удар по Украине

В конгрессе США нанесли новый удар по Украине - РИА Новости, 25.01.2024

В конгрессе США нанесли новый удар по Украине

Пока США не решат внутренние проблемы с миграцией, Украина больше не получит денег от Вашингтона, заявил в интервью Welt член палаты представителей от штата... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:06

2024-01-25T10:06

2024-01-25T10:57

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пока США не решат внутренние проблемы с миграцией, Украина больше не получит денег от Вашингтона, заявил в интервью Welt член палаты представителей от штата Техас Чип Рой. "Пока администрация Джо Байдена на самом деле не сделает ничего, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу с США, Киеву не дадут ни единого доллара. Наша страна не может продолжать вкладывать деньги в Украину, если в то же время будет разрушена наша собственная граница. Есть много американцев, которые спрашивают: должны ли мы платить за это? В чем, собственно, цель?" — сказал он.Конгрессмен отметил, что это европейцы должны вкладывать больше средств, а не выдвигать требования Вашингтону.Ранее губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о введении режима "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тыс незаконных пересечений границы, что стало самым большим количеством за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html

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