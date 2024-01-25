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Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране - РИА Новости, 25.01.2024
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09:31 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923350545.html
Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране
Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране - РИА Новости, 25.01.2024
Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране
Система правосудия на Украине разрушена, там полное бесправие, суды подчиняются администрации Владимира Зеленского, чего не должно быть, заявил бывший премьер... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:31
2024-01-25T09:31
в мире
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Система правосудия на Украине разрушена, там полное бесправие, суды подчиняются администрации Владимира Зеленского, чего не должно быть, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "На Украине разрушена система правосудия. Мне, как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит – отсутствует система правосудия. Разделение властей в Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента. Такого нигде в нормальной стране не может быть", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, на Украине полное бесправие, люди не могут защитить свои права. "Главным нарушителем конституции является так называемый "гарант" ее исполнения – Зеленский и та свора, которая стоит за ним. 31 марта наступит – и он станет нелегитимным, незаконным президентом. Срок полномочий истекает, никакие его указы никакой силы не имеют", - добавил Азаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский
Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране

Экс-премьер Азаров заявил, что система правосудия на Украине разрушена

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Система правосудия на Украине разрушена, там полное бесправие, суды подчиняются администрации Владимира Зеленского, чего не должно быть, заявил бывший премьер страны Николай Азаров.
«
"На Украине разрушена система правосудия. Мне, как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит – отсутствует система правосудия. Разделение властей в Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента. Такого нигде в нормальной стране не может быть", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, на Украине полное бесправие, люди не могут защитить свои права.
"Главным нарушителем конституции является так называемый "гарант" ее исполнения – Зеленский и та свора, которая стоит за ним. 31 марта наступит – и он станет нелегитимным, незаконным президентом. Срок полномочий истекает, никакие его указы никакой силы не имеют", - добавил Азаров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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