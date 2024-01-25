https://ria.ru/20240125/ukraina-1923350545.html

Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране

Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране - РИА Новости, 25.01.2024

Экс-премьер Украины заявил о полном бесправии в стране

Система правосудия на Украине разрушена, там полное бесправие, суды подчиняются администрации Владимира Зеленского, чего не должно быть, заявил бывший премьер... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:31

2024-01-25T09:31

2024-01-25T09:31

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Система правосудия на Украине разрушена, там полное бесправие, суды подчиняются администрации Владимира Зеленского, чего не должно быть, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "На Украине разрушена система правосудия. Мне, как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит – отсутствует система правосудия. Разделение властей в Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента. Такого нигде в нормальной стране не может быть", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, на Украине полное бесправие, люди не могут защитить свои права. "Главным нарушителем конституции является так называемый "гарант" ее исполнения – Зеленский и та свора, которая стоит за ним. 31 марта наступит – и он станет нелегитимным, незаконным президентом. Срок полномочий истекает, никакие его указы никакой силы не имеют", - добавил Азаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский