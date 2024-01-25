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Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html
Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ
Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ
ВСУ строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на пресс-концеренции со словацким коллегой Робертом Фицо... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:15
2024-01-25T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на пресс-концеренции со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом пишет издание "Факты ICTV".&quot;Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен&quot;, — утверждает он.Шмыгаль добавил, что Киев нуждается в значительном количестве инженерной техники. Он отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Киев, Вооруженные силы Украины
Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль заявил о строительстве трехуровневой линии обороны

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на пресс-концеренции со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом пишет издание "Факты ICTV".
«

"Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен", — утверждает он.

Шмыгаль добавил, что Киев нуждается в значительном количестве инженерной техники. Он отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.

Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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