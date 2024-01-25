https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html

Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ

Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024

Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ

ВСУ строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на пресс-концеренции со словацким коллегой Робертом Фицо... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:15

2024-01-25T09:15

2024-01-25T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на пресс-концеренции со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом пишет издание "Факты ICTV"."Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен", — утверждает он.Шмыгаль добавил, что Киев нуждается в значительном количестве инженерной техники. Он отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

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в мире, украина, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы украины