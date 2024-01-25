Премьер Украины раскрыл новую тактику ВСУ
Премьер Украины Шмыгаль заявил о строительстве трехуровневой линии обороны
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на пресс-концеренции со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом пишет издание "Факты ICTV".
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"Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен", — утверждает он.
Шмыгаль добавил, что Киев нуждается в значительном количестве инженерной техники. Он отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.
Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".