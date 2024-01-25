https://ria.ru/20240125/ukraina-1923324502.html

Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76

Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76

Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:19

2024-01-25T01:19

2024-01-25T10:26

в мире

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании". Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76 отменил поездку по Украине "до выяснения обстоятельств падения" российского самолета. При этом генштаб ВСУ на фоне информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявлял в среду, что и дальше продолжит "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении. "ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных... Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - отметил Зеленский в ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923314784.html

https://ria.ru/20240124/krushenie-1923310423.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области