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Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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01:19 25.01.2024 (обновлено: 10:26 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923324502.html
Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76
Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76
Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:19
2024-01-25T10:26
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании". Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76 отменил поездку по Украине "до выяснения обстоятельств падения" российского самолета. При этом генштаб ВСУ на фоне информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявлял в среду, что и дальше продолжит "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении. "ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных... Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - отметил Зеленский в ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923314784.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76

Зеленский выступил за проведение международного расследования крушения Ил-76

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76 отменил поездку по Украине "до выяснения обстоятельств падения" российского самолета. При этом генштаб ВСУ на фоне информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявлял в среду, что и дальше продолжит "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Вчера, 22:48
"ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных... Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - отметил Зеленский в ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В ООН заявили, что не располагают своей информацией по сбитому Ил-76
Вчера, 22:07
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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