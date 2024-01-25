Зеленский заявил, что хочет международного расследования крушения Ил-76
Зеленский выступил за проведение международного расследования крушения Ил-76
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76 отменил поездку по Украине "до выяснения обстоятельств падения" российского самолета. При этом генштаб ВСУ на фоне информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявлял в среду, что и дальше продолжит "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении.
"ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных... Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - отметил Зеленский в ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.