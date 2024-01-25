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В Британии сообщили о завершении подготовки украинских военных - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 25.01.2024 (обновлено: 00:30 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923321611.html
В Британии сообщили о завершении подготовки украинских военных
В Британии сообщили о завершении подготовки украинских военных - РИА Новости, 25.01.2024
В Британии сообщили о завершении подготовки украинских военных
Великобритания и союзники подготовили более 38 тысяч украинских военнослужащих, в том числе в рамках многонациональной учебной операции Interflex, сообщило в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:28
2024-01-25T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
нато
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Великобритания и союзники подготовили более 38 тысяч украинских военнослужащих, в том числе в рамках многонациональной учебной операции Interflex, сообщило в среду британское оборонное ведомство в соцсети Х. "ВС Британии и международные партнеры подготовили более 38 тысяч украинцев", - говорится в заявлении минобороны. Отмечается, что более 34 тысяч человек прошли программу подготовки пехоты, еще 4 тысячи - специальные курсы по обучению медиков, саперов и морпехов. Ранее в министерстве заявили, что учебная операция Interflex, начатая в июне 2022 года, является "крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны". В конце ноября 2023 года к ней присоединилась Румыния, а 23 января об аналогичном намерении сообщила Эстония. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240124/postavki-1923298281.html
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в мире, украина, великобритания, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, НАТО
В Британии сообщили о завершении подготовки украинских военных

Минобороны Британии сообщило, что подготовило почти 40 тысяч украинских военных

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Великобритания и союзники подготовили более 38 тысяч украинских военнослужащих, в том числе в рамках многонациональной учебной операции Interflex, сообщило в среду британское оборонное ведомство в соцсети Х.
«
"ВС Британии и международные партнеры подготовили более 38 тысяч украинцев", - говорится в заявлении минобороны.
Отмечается, что более 34 тысяч человек прошли программу подготовки пехоты, еще 4 тысячи - специальные курсы по обучению медиков, саперов и морпехов.
Ранее в министерстве заявили, что учебная операция Interflex, начатая в июне 2022 года, является "крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны". В конце ноября 2023 года к ней присоединилась Румыния, а 23 января об аналогичном намерении сообщила Эстония.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияНАТО
 
 
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