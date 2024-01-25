https://ria.ru/20240125/ukaz-1923327600.html

"Ведет к войне". Антироссийский указ Зеленского вызвал ярость в США

"Ведет к войне". Антироссийский указ Зеленского вызвал ярость в США - РИА Новости, 25.01.2024

"Ведет к войне". Антироссийский указ Зеленского вызвал ярость в США

Указ Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами" территориях России возмутил читателей американского портала Breitbart. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T02:39

2024-01-25T02:39

2024-01-25T02:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами" территориях России возмутил читателей американского портала Breitbart."Зеленский как сопливый злобный ребенок, который кричит «Я тебя побью», корчась от боли, лежа на земле и истекая кровью от побоев", — поделился сравнением один из пользователей."Создается такое впечатление, что этот Зеленский снова взялся за свое комедианство", — отметил Melchizedek."Зеленский говорит, совсем как сегодняшняя инкарнация Гитлера", — заметил Albert1999."Карлик Зеленский делает это исключительно для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от не очень хорошего положения его армии на фронте. <...>. И он еще мнит из себя украинца! Да он кое-как выучил мову только перед президентскими выборами", — обратил внимание AlexTheGreat."Этот маленький крысенок подводит мир под Третью мировую войну! А ведь он даже НЕ УКРАИНЕЦ!", — возмутился semperfipar.Владимир Зеленский на этой неделе подписал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России. К ним он отнес территории "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это незатейливым пропагандистским ходом, вызванным неудачами ВСУ на фронте. Он предложил украинскому лидеру "завязывать", иначе "так он скоро Канаду присоединит".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923079599.html

https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922899346.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский