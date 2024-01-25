https://ria.ru/20240125/ubiystvo-1923480652.html

Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки

Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 25.01.2024

Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки

Полиция немецкого города Мангейм сообщила о задержании школьника, подозреваемого в убийстве девочки в школе. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:35

2024-01-25T17:35

2024-01-25T17:35

мангейм

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полиция немецкого города Мангейм сообщила о задержании школьника, подозреваемого в убийстве девочки в школе. Ранее полицейские сообщили о том, что в среду утром в одной из школ Мангейма погибла ученица, а подозреваемый, также школьник, сбежал. По информации журнала Spiegel, они могли состоять в отношениях. "Подозреваемый задержан", — сообщает полиция в соцсети X.

https://ria.ru/20230503/napadenie-1869490612.html

мангейм

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мангейм, в мире