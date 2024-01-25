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Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки
Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 25.01.2024
Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки
Полиция немецкого города Мангейм сообщила о задержании школьника, подозреваемого в убийстве девочки в школе. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:35
2024-01-25T17:35
2024-01-25T17:35
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полиция немецкого города Мангейм сообщила о задержании школьника, подозреваемого в убийстве девочки в школе. Ранее полицейские сообщили о том, что в среду утром в одной из школ Мангейма погибла ученица, а подозреваемый, также школьник, сбежал. По информации журнала Spiegel, они могли состоять в отношениях. "Подозреваемый задержан", — сообщает полиция в соцсети X.
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мангейм, в мире
Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки
В немецком Мангейме задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки