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Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 25.01.2024
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17:35 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ubiystvo-1923480652.html
Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки
Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 25.01.2024
Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки
Полиция немецкого города Мангейм сообщила о задержании школьника, подозреваемого в убийстве девочки в школе. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:35
2024-01-25T17:35
мангейм
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полиция немецкого города Мангейм сообщила о задержании школьника, подозреваемого в убийстве девочки в школе. Ранее полицейские сообщили о том, что в среду утром в одной из школ Мангейма погибла ученица, а подозреваемый, также школьник, сбежал. По информации журнала Spiegel, они могли состоять в отношениях. "Подозреваемый задержан", — сообщает полиция в соцсети X.
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РИА Новости
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мангейм, в мире
Мангейм, В мире
Полиция в ФРГ задержала школьника, подозреваемого в убийстве девочки

В немецком Мангейме задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полицейские в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полиция немецкого города Мангейм сообщила о задержании школьника, подозреваемого в убийстве девочки в школе.
Ранее полицейские сообщили о том, что в среду утром в одной из школ Мангейма погибла ученица, а подозреваемый, также школьник, сбежал. По информации журнала Spiegel, они могли состоять в отношениях.
"Подозреваемый задержан", — сообщает полиция в соцсети X.
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