Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса
Егоров: после гибели Твикса возбудили дело о жестоком обращении с животными
© Фото : соцсетиКот Твикс
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев погибшего в Кирове кота Твикса, подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, видео с заявлением защитника опубликовано в Telegram-канале владельцев кота.
В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, однако фигурантов в уголовном деле пока нет.
"Хочу вас проинформировать, что к нам обратился Эдгар Гайфулин, владелец кота по кличке Твикс, и попросил оказать ему юридическую помощь по данному делу. Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК РФ. Вчера Эдгара допросили в качестве потерпевшего", - сказал адвокат.
По словам защитника, он также поговорил по телефону со следователем и сообщил, что сторона потерпевших считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Факт возбуждения уголовного дела ранее подтвердил и хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин: согласно посту в его телеграм-канале, в рамках дела его допросили как потерпевшего, а мужчину, который по его просьбе перевозил животное в поезде, - как свидетеля.
Проводница поезда дальнего следования 11 января высадила Твикса на стоянке в Кирове, ошибочно приняв кота за бродячего. Поисками занимались сотни волонтеров, однако в конце концов питомца нашли мертвым. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.