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Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса - РИА Новости, 25.01.2024
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14:34 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/tviks-1923425641.html
Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса
Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса - РИА Новости, 25.01.2024
Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса
Адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев погибшего в Кирове кота Твикса, подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье о жестоком... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:34
2024-01-25T14:34
гибель кота твикса
происшествия
киров
россия
ржд
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев погибшего в Кирове кота Твикса, подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, видео с заявлением защитника опубликовано в Telegram-канале владельцев кота. В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, однако фигурантов в уголовном деле пока нет. "Хочу вас проинформировать, что к нам обратился Эдгар Гайфулин, владелец кота по кличке Твикс, и попросил оказать ему юридическую помощь по данному делу. Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК РФ. Вчера Эдгара допросили в качестве потерпевшего", - сказал адвокат. По словам защитника, он также поговорил по телефону со следователем и сообщил, что сторона потерпевших считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Факт возбуждения уголовного дела ранее подтвердил и хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин: согласно посту в его телеграм-канале, в рамках дела его допросили как потерпевшего, а мужчину, который по его просьбе перевозил животное в поезде, - как свидетеля. Проводница поезда дальнего следования 11 января высадила Твикса на стоянке в Кирове, ошибочно приняв кота за бродячего. Поисками занимались сотни волонтеров, однако в конце концов питомца нашли мертвым. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
https://ria.ru/20240124/tviks-1923188036.html
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гибель кота твикса, происшествия, киров, россия, ржд
Гибель кота Твикса, Происшествия, Киров, Россия, РЖД
Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса

Егоров: после гибели Твикса возбудили дело о жестоком обращении с животными

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев погибшего в Кирове кота Твикса, подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, видео с заявлением защитника опубликовано в Telegram-канале владельцев кота.
В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, однако фигурантов в уголовном деле пока нет.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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"Хочу вас проинформировать, что к нам обратился Эдгар Гайфулин, владелец кота по кличке Твикс, и попросил оказать ему юридическую помощь по данному делу. Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК РФ. Вчера Эдгара допросили в качестве потерпевшего", - сказал адвокат.
По словам защитника, он также поговорил по телефону со следователем и сообщил, что сторона потерпевших считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Факт возбуждения уголовного дела ранее подтвердил и хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин: согласно посту в его телеграм-канале, в рамках дела его допросили как потерпевшего, а мужчину, который по его просьбе перевозил животное в поезде, - как свидетеля.
Проводница поезда дальнего следования 11 января высадила Твикса на стоянке в Кирове, ошибочно приняв кота за бродячего. Поисками занимались сотни волонтеров, однако в конце концов питомца нашли мертвым. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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23 января, 08:00
 
Гибель кота ТвиксаПроисшествияКировРоссияРЖД
 
 
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