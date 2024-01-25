https://ria.ru/20240125/tviks-1923425641.html

Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса

Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса - РИА Новости, 25.01.2024

Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела после гибели Твикса

Адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев погибшего в Кирове кота Твикса, подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье о жестоком... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:34

2024-01-25T14:34

2024-01-25T14:34

гибель кота твикса

происшествия

киров

россия

ржд

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев погибшего в Кирове кота Твикса, подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, видео с заявлением защитника опубликовано в Telegram-канале владельцев кота. В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, однако фигурантов в уголовном деле пока нет. "Хочу вас проинформировать, что к нам обратился Эдгар Гайфулин, владелец кота по кличке Твикс, и попросил оказать ему юридическую помощь по данному делу. Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК РФ. Вчера Эдгара допросили в качестве потерпевшего", - сказал адвокат. По словам защитника, он также поговорил по телефону со следователем и сообщил, что сторона потерпевших считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Факт возбуждения уголовного дела ранее подтвердил и хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин: согласно посту в его телеграм-канале, в рамках дела его допросили как потерпевшего, а мужчину, который по его просьбе перевозил животное в поезде, - как свидетеля. Проводница поезда дальнего следования 11 января высадила Твикса на стоянке в Кирове, ошибочно приняв кота за бродячего. Поисками занимались сотни волонтеров, однако в конце концов питомца нашли мертвым. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.

https://ria.ru/20240124/tviks-1923188036.html

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

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гибель кота твикса, происшествия, киров, россия, ржд