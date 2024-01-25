https://ria.ru/20240125/turtsiya-1923466622.html

Турция намерена добиться наказания для Израиля, заявил Эрдоган

Турция намерена добиться наказания для Израиля, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.01.2024

Турция намерена добиться наказания для Израиля, заявил Эрдоган

Анкара приложит максимум усилий, чтобы добиться заслуженного наказания для Израиля за действия в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:08

2024-01-25T17:08

2024-01-25T17:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 25 янв - РИА Новости. Анкара приложит максимум усилий, чтобы добиться заслуженного наказания для Израиля за действия в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосе. В среду Международный суд ООН в Гааге сообщил, что вынесет 26 января решение о временных мерах, запрашиваемых в иске ЮАР в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Согласно полученному РИА Новости сообщению администрации Эрдогана, турецкий лидер провел телефонный разговор с Рамафосой, в ходе которого обсуждались нападения Израиля на палестинцев, двусторонние отношения Анкары с Преторией, ряд региональных и глобальных проблем. Турецкий лидер выразил удовлетворение поданным ЮАР иском против Израиля в Международном суде ООН, отмечается в сообщении. "В ходе разговора была дана оценка ходу рассмотрения иска. Эрдоган подчеркнул, что Турция приложит максимум усилий, чтобы этот справедливый суд завершился в соответствии международным правом и правами человека, а Израиль, совершивший преступления против человечности, получил заслуженное наказание", - отметила администрация турецкого президента. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН иск против Израиля из-за возможного геноцида в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

https://ria.ru/20240125/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, юар, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году