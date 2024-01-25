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АТОР: в России станет в три-четыре раза больше иностранных туристов

АТОР: в России станет в три-четыре раза больше иностранных туристов - РИА Новости, 25.01.2024

АТОР: в России станет в три-четыре раза больше иностранных туристов

Организованный въездной туризм в Россию в 2024 году может вырасти три-четыре раза, его локомотивом станет Азия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:50

2024-01-25T11:50

2024-01-25T12:16

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Организованный въездной туризм в Россию в 2024 году может вырасти три-четыре раза, его локомотивом станет Азия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора туроператора "Интурист" Александра Мусихина.Эксперт уточнил, что в 2023 году рынок начал оживать после прошлогоднего спада, в Россию снова поехали тургруппы, а в 2024 году рост может быть в три-четыре раза. При этом, по его словам, о быстром восстановлении въездного туризма речи пока не идет. По оценкам экспертов, до 80 процентов иностранцев, въехавших в нашу страну в 2023 году, имели деловые цели. При этом туроператоры сообщают, что организованный поток классических экскурсионных туристов в прошлом году был до 90 процентов ниже, чем до пандемии в 2019 году."Предварительно, по итогам года в Россию приехали около 580 тысяч иностранцев, указавших целью своего визита "туризм". Но многие из них на самом деле приезжали с бизнес-целями", – сказал Александр Мусихин.По его словам, росту въездного турпотока в 2023 году способствовало ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, что сделало путешествия в Россию дешевле для иностранцев.Повлиял и фактический запрет на групповые поездки гражданам Китая в большинство стран Европы. В результате часть туристов из КНР переориентировалась на Россию. При этом по безвизу китайцы поехали в Россию только осенью. Третий фактор, который привлек иностранцев, – внедрение электронной визы.По данным, которые привел вице-президент АТОР Мусихин, в 2023 году основу организованного въездного турпотока составили туристы из Китая (в том числе из Гонконга), Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, Болгарии, ОАЭ. Были единичные мини-группы из стран Латинской Америки, Швейцарии, индивидуальные туристы из Катара и Кувейта.По оценкам экспертов, основу классического организованного турпотока составят туристы из Китая (с большим отрывом от других стран будет на первом месте), Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Ирана, ОАЭ и других стран Ближнего Востока.Для привлечения туристов, считают эксперты, нужно расширить объемы авиаперевозки в целевые страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, решить вопрос с безналичной оплатой покупок в России иностранными туристами. Стоит усовершенствовать механизм электронной визы, а также продвигать туры в Россию за рубежом.

https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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