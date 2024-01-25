АТОР: в России станет в три-четыре раза больше иностранных туристов
АТОР: въездной туризм в Россию в 2024 году может вырасти в три-четыре раза
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Организованный въездной туризм в Россию в 2024 году может вырасти три-четыре раза, его локомотивом станет Азия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора туроператора "Интурист" Александра Мусихина.
Эксперт уточнил, что в 2023 году рынок начал оживать после прошлогоднего спада, в Россию снова поехали тургруппы, а в 2024 году рост может быть в три-четыре раза. При этом, по его словам, о быстром восстановлении въездного туризма речи пока не идет. По оценкам экспертов, до 80 процентов иностранцев, въехавших в нашу страну в 2023 году, имели деловые цели. При этом туроператоры сообщают, что организованный поток классических экскурсионных туристов в прошлом году был до 90 процентов ниже, чем до пандемии в 2019 году.
"Предварительно, по итогам года в Россию приехали около 580 тысяч иностранцев, указавших целью своего визита "туризм". Но многие из них на самом деле приезжали с бизнес-целями", – сказал Александр Мусихин.
По его словам, росту въездного турпотока в 2023 году способствовало ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, что сделало путешествия в Россию дешевле для иностранцев.
По данным, которые привел вице-президент АТОР Мусихин, в 2023 году основу организованного въездного турпотока составили туристы из Китая (в том числе из Гонконга), Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, Болгарии, ОАЭ. Были единичные мини-группы из стран Латинской Америки, Швейцарии, индивидуальные туристы из Катара и Кувейта.
По оценкам экспертов, основу классического организованного турпотока составят туристы из Китая (с большим отрывом от других стран будет на первом месте), Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Ирана, ОАЭ и других стран Ближнего Востока.
Для привлечения туристов, считают эксперты, нужно расширить объемы авиаперевозки в целевые страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, решить вопрос с безналичной оплатой покупок в России иностранными туристами. Стоит усовершенствовать механизм электронной визы, а также продвигать туры в Россию за рубежом.