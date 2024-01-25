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При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал - РИА Новости, 25.01.2024
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08:34 25.01.2024 (обновлено: 09:19 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/tuapse-1923342635.html
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал - РИА Новости, 25.01.2024
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал
По предварительным данным, жертв и пострадавших при возгорании вакуумной установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе нет, пожар ликвидирован,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:34
2024-01-25T09:19
происшествия
туапсе
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. По предварительным данным, жертв и пострадавших при возгорании вакуумной установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе нет, пожар ликвидирован, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.В ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники. Пожар на НПЗ был локализован, а в 04.53 полностью ликвидирован."Пожар на НПЗ полностью ликвидирован... Горела вакуумная установка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - написал Бойко.
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происшествия, туапсе
Происшествия, Туапсе
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал

Глава Туапсе Бойко: при возгорании вакуумной установки на НПЗ никто не пострадал

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара на нефтебазе в Туапсе. 25 января 2024
Место пожара на нефтебазе в Туапсе. 25 января 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара на нефтебазе в Туапсе. 25 января 2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. По предварительным данным, жертв и пострадавших при возгорании вакуумной установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе нет, пожар ликвидирован, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.
В ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники. Пожар на НПЗ был локализован, а в 04.53 полностью ликвидирован.
"Пожар на НПЗ полностью ликвидирован... Горела вакуумная установка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - написал Бойко.
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