https://ria.ru/20240125/tuapse-1923342635.html
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал - РИА Новости, 25.01.2024
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал
По предварительным данным, жертв и пострадавших при возгорании вакуумной установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе нет, пожар ликвидирован,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:34
2024-01-25T08:34
2024-01-25T09:19
происшествия
туапсе
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. По предварительным данным, жертв и пострадавших при возгорании вакуумной установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе нет, пожар ликвидирован, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.В ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники. Пожар на НПЗ был локализован, а в 04.53 полностью ликвидирован."Пожар на НПЗ полностью ликвидирован... Горела вакуумная установка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - написал Бойко.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
туапсе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсе
При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал
Глава Туапсе Бойко: при возгорании вакуумной установки на НПЗ никто не пострадал