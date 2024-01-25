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Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние туры в Египет и Турцию
Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние туры в Египет и Турцию - РИА Новости, 25.01.2024
Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние туры в Египет и Турцию
Цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне, вероятно, останутся на уровне прошлого года, однако на стоимость могут повлиять курсовые... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:16
2024-01-25T10:16
2024-01-25T10:16
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне, вероятно, останутся на уровне прошлого года, однако на стоимость могут повлиять курсовые колебания и инфляция, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Совокупная стоимость туров (в Турцию – ред.) ожидается летом примерно на уровне прошлого года. Напомню, что в прошлом году она была на 30 процентов больше, чем в позапрошлом. Максимально возможное подорожание – в пределах официальной инфляции. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию – пять-семь процентов", – сказала Ломидзе. Она уточнила, что это прогноз "на сейчас", так как не понятно, что будет с курсом дальше. Глава АТОР также пояснила, что удержание цен на уровне прошлого года возможно за счет планируемого увеличения перевозки, и, соответственно, снижения стоимости перелета.Ломидзе отметила, что не ожидается в этом году и роста стоимости туров в Египет. "Египет – это стабильное по ценам направление. Летом оно тоже в цене не повысится. Если не будет курсовых колебаний", – отметила Ломидзе.
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новости - туризм, туризм, туристы, египет, турция, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, Турция, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние туры в Египет и Турцию
АТОР: роста цен на летние туры в Египет и Турцию не ожидается
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне, вероятно, останутся на уровне прошлого года, однако на стоимость могут повлиять курсовые колебания и инфляция, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Совокупная стоимость туров (в Турцию – ред.) ожидается летом примерно на уровне прошлого года. Напомню, что в прошлом году она была на 30 процентов больше, чем в позапрошлом. Максимально возможное подорожание – в пределах официальной инфляции. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию – пять-семь процентов", – сказала Ломидзе.
Она уточнила, что это прогноз "на сейчас", так как не понятно, что будет с курсом дальше. Глава АТОР также пояснила, что удержание цен на уровне прошлого года возможно за счет планируемого увеличения перевозки, и, соответственно, снижения стоимости перелета.
Ломидзе отметила, что не ожидается в этом году и роста стоимости туров в Египет. "Египет – это стабильное по ценам направление. Летом оно тоже в цене не повысится. Если не будет курсовых колебаний", – отметила Ломидзе.
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