https://ria.ru/20240125/tseny-1923355042.html

Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние туры в Египет и Турцию

Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние туры в Египет и Турцию - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние туры в Египет и Турцию

Цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне, вероятно, останутся на уровне прошлого года, однако на стоимость могут повлиять курсовые... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:16

2024-01-25T10:16

2024-01-25T10:16

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне, вероятно, останутся на уровне прошлого года, однако на стоимость могут повлиять курсовые колебания и инфляция, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Совокупная стоимость туров (в Турцию – ред.) ожидается летом примерно на уровне прошлого года. Напомню, что в прошлом году она была на 30 процентов больше, чем в позапрошлом. Максимально возможное подорожание – в пределах официальной инфляции. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию – пять-семь процентов", – сказала Ломидзе. Она уточнила, что это прогноз "на сейчас", так как не понятно, что будет с курсом дальше. Глава АТОР также пояснила, что удержание цен на уровне прошлого года возможно за счет планируемого увеличения перевозки, и, соответственно, снижения стоимости перелета.Ломидзе отметила, что не ожидается в этом году и роста стоимости туров в Египет. "Египет – это стабильное по ценам направление. Летом оно тоже в цене не повысится. Если не будет курсовых колебаний", – отметила Ломидзе.

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