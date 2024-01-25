https://ria.ru/20240125/tsb-1923416640.html
ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45 процентов
ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45 процентов - РИА Новости, 25.01.2024
ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45 процентов
Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг повысил учетную ставку с 42,5% до 45%, данный шаг совпал с ожиданиями аналитиков. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:03
2024-01-25T14:03
2024-01-25T14:34
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг повысил учетную ставку с 42,5% до 45%, данный шаг совпал с ожиданиями аналитиков.Регулятор еще в июне прошлого года заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали, что на первом в этом году заседании ЦБ поднимет ставку до 45%."Принято решение повысить учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 45%", - говорится в заявлении ЦБ Турции.В декабре базовая инфляция выросла в соответствии с прогнозом, отмечает регулятор. Инфляционное давление сохраняется, но есть признаки восстановления баланса внутреннего спроса, что соответствует намеченному процессу снижения инфляции, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики отражается на финансовых условиях.ЦБ отмечает, что уровень ужесточения монетарной политики, необходимый для дезинфляции, достигнут и будет поддерживаться до тех пор, пока это необходимо. "Текущий уровень ставки будет поддерживаться до тех пор, пока базовый тренд месячной инфляции не снизится значительно, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном. В случае возникновения значительных и устойчивых рисков для прогноза инфляции жесткость денежно-кредитной политики будет рассмотрена", - говорится в заявлении.Турецкая лира 11 января обновила очередной исторический минимум к доллару в 30 лир за доллар. Участники рынка в ходе анкетирования Центробанка Турции, проведенного на прошлой неделе, прогнозировали курс доллара к лире к концу года на уровне 40,63 лиры.По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое - до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.
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в мире, турция, центральный банк рф (цб рф), экономика, мехмет шимшек
В мире, Турция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Мехмет Шимшек
ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45 процентов
ЦБ Турции повысил учетную ставку с 42,5 до 45%
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг повысил учетную ставку с 42,5% до 45%, данный шаг совпал с ожиданиями аналитиков.
Регулятор еще в июне прошлого года заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали, что на первом в этом году заседании ЦБ поднимет ставку до 45%.
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"Принято решение повысить учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 45%", - говорится в заявлении ЦБ Турции.
В декабре базовая инфляция выросла в соответствии с прогнозом, отмечает регулятор. Инфляционное давление сохраняется, но есть признаки восстановления баланса внутреннего спроса, что соответствует намеченному процессу снижения инфляции, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики отражается на финансовых условиях.
ЦБ отмечает, что уровень ужесточения монетарной политики, необходимый для дезинфляции, достигнут и будет поддерживаться до тех пор, пока это необходимо. "Текущий уровень ставки будет поддерживаться до тех пор, пока базовый тренд месячной инфляции не снизится значительно, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном. В случае возникновения значительных и устойчивых рисков для прогноза инфляции жесткость денежно-кредитной политики будет рассмотрена", - говорится в заявлении.
Турецкая лира 11 января обновила очередной исторический минимум к доллару в 30 лир за доллар. Участники рынка в ходе анкетирования Центробанка Турции, проведенного на прошлой неделе, прогнозировали курс доллара к лире к концу года на уровне 40,63 лиры.
По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое - до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек
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Курс доллара снизился до 88,60 рубля