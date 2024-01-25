https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html

Избрание Трампа будет плохой новостью для России

Избрание Трампа будет плохой новостью для России - РИА Новости, 25.01.2024

Избрание Трампа будет плохой новостью для России

Избрание Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году запомнилось неподдельным ликованием определенной части российского истеблишмента и хлопаньем пробок... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:00

2024-01-25T08:00

2024-01-25T08:04

аналитика

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

сергей лавров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923287161_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_edc6d045adf253fa749c939a74d6152f.jpg

Избрание Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году запомнилось неподдельным ликованием определенной части российского истеблишмента и хлопаньем пробок от шампанского. Многие уважаемые люди всерьез верили, что теперь в отношения с Соединенными Штатами вернется букетно-конфетная пора, дружеские похлопывания по плечу, безопасная учеба отпрысков в Йеле и прочие атрибуты "сытых нулевых".Четыре трамповских года пролетели незаметно и как-то невнятно, а после них пришел дед Дементий, но теперь есть очень большая вероятность, что Трамп вернется в Белый дом опять.Производители элитного шампанского оживились: снова грядет веселье в серьезных заведениях. Да как тут не радоваться?Вечный и могущественный враг России устами без пяти минут президента США на чистом английском языке заявляет, что он уважает Путина, что Путин умный и "с ним он всегда ладил", да и вообще русские неплохие по своей сути парни, с ними можно жить-поживать и добра наживать.Мало того, Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа: "Я хочу, чтобы люди перестали умирать. Там умирают и русские, и украинцы". Опять же: кто не хочет прекратить самый крупный со времен Великой Отечественной войны конфликт, чтобы солдаты наконец вернулись домой?Фанат России Трамп пошел еще дальше — он пообещал вывести Америку из НАТО, перестать спонсировать вооруженные силы Европы и бросить их на съедение русским: "НАТО мертва", "если Европа подвергнется нападению, США не придут ей на помощь". Разве это не прекрасно?Подогревает нетерпеливый ажиотаж и открытая истерика европейцев. Стоит поглядеть на заголовки тамошних газет, как сразу становится ясно, что с приходом Трампа злые русские тут же победят, а пушистые европейцы будут загнаны веником под лавку: "Надо ли Евросоюзу опасаться возвращения Трампа в Белый дом?" (телеканал Euronews); "Европа готовится выступать в одиночку на фоне устремления Трампа в Белый дом" (европейская версия Politico); "Политики обеспокоены после победы Трампа на первичных выборах" (немецкий телеканал ZDF).На таком благостном фоне заявления главы МИД России Сергея Лаврова, которые он сделал в интервью CBS, явились явным диссонансом многочисленным мнениям уважаемых экспертов, которые уверены, что возвращение Трампа будет для России однозначным благом (или хотя бы точно будет значительно лучше, чем переизбрание Байдена).А сказал Лавров вот что: "Я не верю, что будет какая-то разница (между Трампом и Байденом)".До этого в похожем ключе высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, который сказал, что "у России нет понимания, как предвыборные обещания бывшего президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы".И тут в голове возникают два варианта: либо Лавров и Песков не читали признаний Трампа в любви к России вообще и Путину в частности, либо они знают что-то, чего не знают неистово закупающие шампанское сторонники крепкой и искренней дружбы с США.А знают они вот что.Несмотря на аналогичные заявления Трампа по поводу России перед его первым сроком, во время его президентства он не выполнил ничего в плане улучшения отношений с Россией. Мало того, антироссийская политика США ужесточилась. Несколько характерных примеров: именно при Трампе было введено рекордное количество "вечных" санкций, на Украину начались массовые поставки летального оружия вроде "Святой Джавелины" (которые тормозил демократичнейший демократ Обама), было отозвано обещание признать российским Крым, а возглавляемые Трампом республиканцы всеми руками и ногами поддержали двухпартийный законопроект об упрощении процедуры конфискации активов россиян, предложенный в сенате.Если взглянуть на обещание Трампа закончить конфликт на Украине за один день чуть внимательнее, чем на жизнерадостные заголовки, то также станет ясно, что радоваться сильно рано. Дело в том, что Трамп ни слова не сказал по поводу того, как именно он хочет завершить конфликт и какие условия "сделки" предложить России. И что-то подсказывает, что эти условия будут целиком и полностью устраивать США, а мнение России заранее никто спросить и не подумает.Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил буквально следующее: "Я бы сказал Путину: если вы не заключите сделку, мы дадим Зеленскому много, мы дадим им больше, чем они когда-либо получали, если нам придется".Это означает, что любая "сделка", предложенная Трампом России, заведомо будет ультиматумом. Для США по множеству причин категорически неприемлем результат СВО в том виде, в каком его сформулировало руководство нашей страны. Максимум, что они широким жестом могут нам предложить, — это заморозить конфликт, чтобы киевский режим с помощью Запада смог восстановиться, окрепнуть, перевооружиться и начать боевые действия с удвоенной силой.В свое время мы потеряли четыре года, ожидая позитивных перемен в течение первого президентства Трампа, в то время как Украина ускоренными темпами вооружалась и тренировалась убивать русских. И нет никаких причин думать, что в данном случае все будет по-другому.Кроме того, известна негативная зацикленность Трампа на Китае. А это значит, что с вероятностью 100 процентов частью "сделки" будет обязательство России своего партнера предать.Понятно, что ни на первое, ни на второе мы никогда не пойдем, а значит, никакой сделке не бывать, а потерявший лицо Трамп может в одну секунду из русофила превратиться в главного русофоба и переплюнуть всех Байденов, Обам и Клинтонов, вместе взятых.Надо понимать, что Трамп 2.0, даже если он на словах хочет мира, дружбы и жвачки, будет неизбежно действовать в интересах американских (атлантических) элит и крупного транснационального капитала, так как будет полностью парализован, как и в первый раз, эффективной системой "сдержек и противовесов", угрозой импичмента, саботажем и давлением главного спонсора Республиканской партии — крупного нефтегазового бизнеса, который полностью устраивает нынешний статус-кво и выдавливание России с рынка Европы. Ни из какой НАТО США не уйдут, никаких кнопок "перезагрузка" не будет.Если немного абстрагироваться от комедийного аспекта, связанного с Трампом, в остатке остается суровая реальность: 1) ни США, ни Россия не изменят своих первоначальных оценок причин конфликта на Украине, а потому компромисс там невозможен в принципе; 2) финансирование Украины Западом будет продолжено; 3) расходование экономических и человеческих ресурсов Россией на Украине американцам на руку, и они будут затягивать конфликт по максимуму; 4) у России и США кардинально противоположные геостратегические интересы, и никакого мирного сосуществования, тем более сотрудничества, в нынешних условиях быть не может.Мы сделали все, что могли, включая многочисленные шаги навстречу и "жесты доброй воли". Но у Запада, по словам Лаврова, "углубляется комплекс превосходства и комплекс безнаказанности", то есть по-хорошему договариваться они не хотят, не могут и не будут, а будут лишь использовать наши слабости.Условно "дружественный" Трамп, по сути, может стать троянским конем, чтобы усыпить нашу бдительность, снизить скорость наших преобразований и пустить вспять национализацию элит, что может в итоге привести к нашим тяжелым поражениям и потерям.А это значит, что мы должны не махать флагами с портретом Трампа, а делать свое дело, крепнуть — и побеждать.

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240110/gorbachev-1920375169.html

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, нато, выборы президента сша