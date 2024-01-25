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Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 25.01.2024
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22:41 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html
Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами
Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 25.01.2024
Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х в очередной раз упрекнул администрацию президента США Джо Байдена в содействии нелегальной миграции и встал на... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:41
2024-01-25T22:41
в мире
техас
илон маск
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х в очередной раз упрекнул администрацию президента США Джо Байдена в содействии нелегальной миграции и встал на сторону Техаса в споре с федеральными властями по охране границ. "Техас абсолютно прав. Эта администрация намеренно нарушает закон, помогая... нелегальной миграции в беспрецедентных масштабах!", — написал Маск.Губернатор Техаса Грег Эббот в четверг объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. К примеру, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. А забор из колючей проволоки якобы мешал проводить общестрановую политику по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но не получив их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает. Ранее суд в Техасе потребовал от губернатора штата Грега Эббота убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер против мигрантов. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тыс незаконных пересечений границы, что стало самым большим количеством за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html
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в мире, техас, илон маск, джо байден, мексика, сша
В мире, Техас, Илон Маск, Джо Байден, Мексика, США
Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами

Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами, обвинив Байдена в нарушении закона

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х в очередной раз упрекнул администрацию президента США Джо Байдена в содействии нелегальной миграции и встал на сторону Техаса в споре с федеральными властями по охране границ.
"Техас абсолютно прав. Эта администрация намеренно нарушает закон, помогая... нелегальной миграции в беспрецедентных масштабах!", — написал Маск.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Вчера, 10:06
Губернатор Техаса Грег Эббот в четверг объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.
Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.
Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. К примеру, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. А забор из колючей проволоки якобы мешал проводить общестрановую политику по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но не получив их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.
Ранее суд в Техасе потребовал от губернатора штата Грега Эббота убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер против мигрантов.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тыс незаконных пересечений границы, что стало самым большим количеством за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции
23 января, 06:15
 
В миреТехасИлон МаскДжо БайденМексикаСША
 
 
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