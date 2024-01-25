https://ria.ru/20240125/terakt-1923512211.html

Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76

Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76

Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76, а также обстрел Донецка 21 января и другие преступления, заявил журналистам... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:13

2024-01-25T20:13

2024-01-25T20:27

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76, а также обстрел Донецка 21 января и другие преступления, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Россия уже призвала", - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос РИА Новости, призвала ли российская сторона ОБСЕ к осуждению теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76. "И не один раз. И вчерашний теракт. И предыдущий - жуткий террористический акт против рынка и мирных людей на Донбассе", - пояснил дипломат, добавив, что такие же призывы были и в отношении предыдущих терактов. "У нас каждое выступление (на площадке ОБСЕ), а также наших коллег на Форуме (ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности) пестрит фактурой, но никто не собирается принимать ее во внимание, потому что считают, что эта некая пропаганда", - добавил он. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

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в мире, россия, киев, александр лукашевич, денис пушилин, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, обсе, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76