Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76
Лукашевич: Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, при котором сбили Ил-76
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76, а также обстрел Донецка 21 января и другие преступления, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"И не один раз. И вчерашний теракт. И предыдущий - жуткий террористический акт против рынка и мирных людей на Донбассе", - пояснил дипломат, добавив, что такие же призывы были и в отношении предыдущих терактов.
"У нас каждое выступление (на площадке ОБСЕ), а также наших коллег на Форуме (ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности) пестрит фактурой, но никто не собирается принимать ее во внимание, потому что считают, что эта некая пропаганда", - добавил он.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.