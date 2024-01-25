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Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 25.01.2024 (обновлено: 20:27 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/terakt-1923512211.html
Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76
Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76
Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76, а также обстрел Донецка 21 января и другие преступления, заявил журналистам... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:13
2024-01-25T20:27
в мире
россия
киев
александр лукашевич
денис пушилин
вячеслав володин
вооруженные силы украины
госдума рф
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76, а также обстрел Донецка 21 января и другие преступления, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Россия уже призвала", - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос РИА Новости, призвала ли российская сторона ОБСЕ к осуждению теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76. "И не один раз. И вчерашний теракт. И предыдущий - жуткий террористический акт против рынка и мирных людей на Донбассе", - пояснил дипломат, добавив, что такие же призывы были и в отношении предыдущих терактов. "У нас каждое выступление (на площадке ОБСЕ), а также наших коллег на Форуме (ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности) пестрит фактурой, но никто не собирается принимать ее во внимание, потому что считают, что эта некая пропаганда", - добавил он. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, россия, киев, александр лукашевич, денис пушилин, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, обсе, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76
В мире, Россия, Киев, Александр Лукашевич, Денис Пушилин, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ОБСЕ, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Специальная военная операция на Украине
Россия призвала ОБСЕ осудить украинский теракт, при котором сбили Ил-76

Лукашевич: Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, при котором сбили Ил-76

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76, а также обстрел Донецка 21 января и другие преступления, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Россия уже призвала", - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос РИА Новости, призвала ли российская сторона ОБСЕ к осуждению теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Украина убивает своих
24 января, 17:35
"И не один раз. И вчерашний теракт. И предыдущий - жуткий террористический акт против рынка и мирных людей на Донбассе", - пояснил дипломат, добавив, что такие же призывы были и в отношении предыдущих терактов.
"У нас каждое выступление (на площадке ОБСЕ), а также наших коллег на Форуме (ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности) пестрит фактурой, но никто не собирается принимать ее во внимание, потому что считают, что эта некая пропаганда", - добавил он.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Зеленский пошел по стопам Гитлера 1944 года. Значит, повторится и 1945-й
24 января, 08:00
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Киев нашел слабое место России
23 января, 08:00
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевАлександр ЛукашевичДенис ПушилинВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФОБСЕКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76
 
 
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